官媒提問誰為被拐孩子洗白身份？　中紀委：公權力絕不能成為幫兇

12月6日，電影《親愛的》原型孫海洋找回失散14年的兒子孫卓，認親現場讓人感動落淚。

在大家為他們感到高興之際，《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」昨日（7日）發文評論稱，有一點不可忽視的是，誰為被拐孩子辦戶口、「洗白」身份。此事引起輿論關注。

中央紀委國家監委網站今日（8日）發文稱，打擊拐賣兒童，不僅要抓捕人口販賣者，更要精準打擊買賣鏈條全流程，嚴查和處理所有涉案環節。涉及到公權力失職瀆職的，絕不輕輕放過。



12月6日，孫海洋夫婦與孫卓在深圳見面。（微博@廣東台新聞頻道）

「俠客島」評論文章稱，被拐兒童不具備上戶口的條件，若能瞞天過海安然落戶，必然存在出生證造假以及戶籍部門瀆職的問題。2016年，福建警方就曾發現不法分子偽造、買賣《出生醫學證明》申報戶口的線索。有警方人士坦承，任何一張真證的流出，都意味公安戶籍部門管理的疏忽和衛生系統「內鬼」的猖獗，導致「一些來歷不明、很有可能是被拐賣的孩子，如今均得到落戶」。

文章稱，孩子被拐後已經很難尋找，一旦被「洗白」藏在人海，無疑增加警方和原生家庭尋找的難度。拐賣兒童案件中，在關注買賣同罪的時候，鏈條上的這個關鍵環節也要狠狠地追查、倒查。對這些拐賣的內鬼幫兇，一定不能放過。

中紀委網站：公權力絕不能成為幫兇

中央紀委國家監委網站發文稱，輿論關注給被拐孩子辦戶口，實際關注拐賣兒童鏈條中公權力有無失職瀆職的問題。若被拐兒童能安然落戶，極有可能存在出生證造假以及戶籍部門瀆職的問題。若公職人員把關審核不嚴不實、敷衍應付，或者與不法分子裏外串通，偽造、買賣申報戶口的材料，為非法辦理戶口大開方便之門，都意味公安戶籍部門管理的疏忽和衛生系統「內鬼」的存在。

事實上，戶籍作為記載和留存住戶人口基本信息的法律文書，在身份證明上地位重要，上學、就業、結婚、購房等都有賴於戶籍作證明之用。因此，戶籍管理、戶口申報存在不小的設租尋租空間。除了給被拐孩子辦戶口，還有近年受到關注的高考冒名頂替事件、持有多個戶口購買多套房產的「房叔」「房姐」、在逃人員辦理假戶口「漂白」身份等，背後都涉及到違規違法辦理戶籍，偽造身份證件，甚至權錢交易、利益輸送。

隨着戶籍管理制度完善、技術進步，偽造身份、戶籍信息愈來愈難。補辦出生證明，戶口遷轉、登記、身份證製作等，都有明確的制度規定和嚴格的辦理手續。特別是隨着親子鑑定技術普及，戶籍全國聯網，在信息審核時加強異地間的溝通等，大大壓縮造假空間。

但與此同時，無論技術怎麼進步，監督管理不能鬆懈。要從給被拐孩子辦戶口中得到警鐘，以案促改促治，梳理戶籍辦理環節中可能存在的漏洞，強化相關公職人員的責任意識、紀法意識，嚴格日常管理，堅決杜絕辦假戶口、錯誤戶口、多個戶口。