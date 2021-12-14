內地門店爆食安問題　星巴克承認：確實存在，將全面自查

星巴克內地門店近日被爆出食安問題。周一（13日），「星巴克中國」在微博發文，承認確有門店存在食安違規行為，已進行閉店處理，並啟動深入調查。官媒《人民日報》對此發表評論文章指，「紅線不能碰，底線不能破。」



據早前報道，星巴克位於江蘇無錫的兩間門店，被爆出存在違規使用過期食材、原料等食安問題，為掩蓋使用過期食材的行為，有店員還對有效期標籤進行隨意篡改，引發廣泛關注。

13日晚，「星巴克中國」回應指，經過調查，已確認無錫兩間門店確實存在上述違規行為，「這兩家門店的情況，高度警示了我們在食品安全標準的日常執行中存在不足。對此，我們向所有星巴克顧客致以最誠懇的歉意。」

「星巴克中國」稱，目前，已關閉兩間涉事門店，並進行調查與整改；中國內地所有星巴克門店立即啟動食品安全標準執行情況的全面自查。「星巴克中國」指，星巴克進入中國內地市場22年來，一直將食品安全放在首位。對於此次事件，深表歉意，並將積極改正，會密切配合政府相關部門的調查，懇請公眾及媒體進行持續監督。

事件引發廣泛關注，官媒《人民日報》評論指，食品安全是餐飲企業的安身立命之本，也是對消費者身體健康的最起碼尊重，「金標準」絕不能只是宣傳的口號，「飛行檢查」更不能淪為走馬觀花的形式。希望相關企業能正視並反思自身內部監管模式的失靈，也期待監管部門拿出更嚴密的舉措，倒逼企業守牢食品安全底線。

《央視網》亦評論到，星巴克沒有加盟店，內地5000多間門店都是直營店，直營店出問題，更難辭其咎。再好的金字招牌，都經不起這樣的「實力自毀」。