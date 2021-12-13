內地星巴克被曝用過期食材、篡改有效期　報廢糕點翌日再上架

撰文：姜庚宇
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星巴克在內地的門店曝出食品安全事件。店家被指使用多種過期食材，並在食材過期前篡改日期。朱古力液、抹茶液等原材料過期後，仍被加工成飲品售出。報廢的糕點則被放到第二天又重新上架。

據《新京報》報道，該報記者近日在無錫市兩間星巴克門市臥底調查發現，在所謂的「金標準」下，一些門市觸碰了食品安全的紅線：食材過期後仍繼續用，做成多款暢銷飲品售出；主管、店員「言傳身教」篡改有效期，有的食材被人為「延保」一週；承諾「開封後不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。

10月下旬，該報記者經過三輪面試後，應聘進入無錫星巴克震澤路店工作，工作內容是製作包括咖啡在內的各種飲品。該店地處無錫軟件園內，店舖面積近200平方米。軟件園裏很多上班族都是這裡的常客，工作日的午後，店裏常常排起長隊，一天能賣出四五百杯飲品。

朱古力液是門店常備食材之一，由朱古力粉兌水調製而成。星巴克《產品開封保質期彙總表》裏標明，這種朱古力液在冷藏條件下，有效期為48小時，但過期2小時卻沒有報廢處理。而製作抹茶鮮奶咖啡的抹茶液，則是過期5個小時也仍然在使用。過期的紅茶液、奶油，則會被店員撕掉標籤來掩蓋。

在店員眼中，這些食材沒有太大問題，而當該報記者向值班主管告知這一情形時，對方則吩咐其繼續使用這些過期食材。

為了掩護使用過期食材的行為，一些食材的有效期標籤常常被隨意篡改。篡改食材保質期並不是這家星巴克門店的特殊操作。該報記者隨後又臥底星巴克無錫昌興大廈店，發現用於製作「星冰樂」的可可碎片已經過期保一週，不過值班主管發現後沒有將其報廢，而是撕下保質期標籤，直接換了個新的標籤。除了飲品，每天剩下的糕點也會在翌日被偷偷擺上櫃枱。

對於上述報道，星巴克無錫昌興大廈店工作人員周一（13日）上午向《中新經緯》回應稱，門店「肯定不存在過期食材繼續賣的情況」，目前當地相關部門正在店內調查，門店及公司會公布調查結果。

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