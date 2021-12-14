中國2020年淨增人口204萬　創59年新低

在新冠肺炎（COVID-19）疫情、育齡婦女減少等多因素的影響下，2020年出生人口創下近年來的新低，同時，中國總人口淨增長也明顯下降。



國家統計局近期發布的《中國統計年鑑2021》顯示， 2020年相比2019年，中國人口淨增204萬人。

12月14日，內媒《第一財經》根據國家統計局數據對1949年以來歷年人口淨增量梳理發現，2020年淨增人口數量創下了1962年以來的新低。

近年來，中國人口老齡化程度持續加深。（視覺中國）

數據顯示，1960年、1961年總人口連續兩年下降。1962年迅速反彈，當年淨增人口達到了1,436萬人。其後，從1963年開始到1975年，年淨增人口均超過了1,500萬人。1976年後淨增人口數量雖然有所下降，但也都在1,100萬以上。尤其是，從1986年到1990年淨增人口均超過了1,500萬人。進入上世紀九十年代，淨增人口也一直保持在1,000萬以上。

跨入2000年，淨增人口39年來首次下降到1,000萬以內，為957萬人。到2010年，當年淨增人口只有641萬人。不過，2012年當年淨增人口達1,006萬人，成為新世紀以來的新高點。

2016年中國全面二孩政策實施後，當年淨增人口也達到了906萬人，隨後幾年，年淨增人口不斷減少，2017年至2020年分別為779萬人、530萬人、467萬人、204萬人。

此外，如果以10年為一個階段來觀察，上世紀50年代人口增加了13,040萬人，60年代在前兩年人口下降的情況下，總增長人口仍達到了13,464萬人，70年代增長人口為16,871萬人，80年代淨增人口為15,162萬人，90年代增加了13,082萬人。

進入到新世紀的第一個十年，中國人口僅增加了7,664萬人，第二個十年在生育政策調整的情況下，人口共增加了7,558萬人。也就是說，新世紀以來的20年裏，中國人口淨增加量低於上世紀70年代的增量。

從發展趨勢來看預計，今年人口淨增幅度可能繼續走低。這其中的一大原因是，近年來，淨增人口持續下降，與出生人口的變化緊密相關。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析稱，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏，越來越難，出生人口越來越少。發展的趨勢，就是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。