三孩政策｜全國多地增加生產假日數　專家：或弱化女性就業競爭力

內地官方推出三孩政策後，相關的配套措施一直備受關注。多省份近日將女性產假延長至60-90日不等，一定程度的緩解了家庭的生育壓力。但有內地專家指出，生育假的延長亦會產生，增加企業成本、弱化女性就業市場競爭力等負面作用。



內地官方推出三孩政策後，相關的配套措施一直備受關注。（中新社）

內媒《澎湃新聞》就新規訪問了幾位相關領域的專家，其中復旦大學人口研究所教授任遠表示，新規對加強生育的服務和支持都是非常積極有益的，但女性生育和哺乳期帶來的勞務中斷，對企業發展成本構成影響，他指，生育假本是保護家庭和女性的政策，要避免在實施中傷害女性發展。

上海財經大學經濟學院副教授王學博認為，延長產假政策初衷是好的，但若讓企業承擔生育率提高的全部成本，長期可能會造成意想不到的後果。他說，很多研究發現，勞動力市場上企業對女性勞動力存在歧視，如若女性在勞動力市場本身就處在弱勢地位，延長產假政策會讓她們在勞動力市場上的處境惡化。

內地專家指出，生育假的延長亦會產生，增加企業成本、弱化女性就業市場競爭力等負面作用。（中新社）

暨南大學經濟學院、經濟與社會研究院院長馮帥章表示，目前政策的假期時長還是較為適當的，「如果是以法律的形式將其確定下來，那麼對於每個企業都將一樣，這樣對於女性就業的負面影響會降低，因為大家都形成了這樣的習慣和預期，成為理所當然。」

那麼如何減少女性生育假或會帶來的不利影響？任遠認為，可以鼓勵有條件的崗位實施彈性就業制度，如允許嬰幼兒母親有一段時間的在線工作時間，這對企業的影響會最小。馮帥章則表示，可在現階段政策的基礎上，考慮增加男性的生育相關假期，一方面對女性的歧視會減少，另一方面，男性承擔更多的家庭責任和享受更多的親子互動，對於幼兒成長和家庭和諧都有好處。