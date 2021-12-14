解放軍摺疊式保温方艙亮相　高原上20分鐘搭成可供住宿洗浴如廁

進入寒冬，中國軍方為高原邊防戰士陸續加強後勤保障，保温方艙落户雪域邊關，實現住宿、餐飲、洗浴、如廁、娛樂等功能一體化。



據官媒新華社12月14日報道，在海拔4,000多米的高原某地，西寧聯勤保障中心某駐訓部隊落户新型摺疊保温方艙，方艙集住宿、餐飲、洗浴、如廁、娛樂等功能於一體。

該中心軍事設施建設處處長魏武增介紹，「新型摺疊保温方艙安裝撤收方便，配套設施齊全，保温性好，可更好地滿足基地化野營宿營支援保障需求。」

據介紹，新型摺疊保温方艙採用新型鋁合金材料，有效解決嚴寒條件下營房保温隔熱難題；使用新型建設結構，最大限度拓展方艙使用空間。每個方艙展開面積約30平方米，可供16名官兵住用。撤收後，兩個方艙組合成一個標準化集裝箱，可實現集裝運輸。他們按照模塊化分區佈置，為新型摺疊保温方艙配備市電、油機發電與暖風機供暖，淋浴、盥洗、炊事與就餐等配套設施一應俱全，提高住用可靠性和舒適度。

同時，他們利用拆裝式「保温連廊」，將多個保温方艙連成有機整體。「保温連廊」內置「壁掛式」加熱設備，構建出一個可供官兵開展體能訓練和休閒活動的「陽光通道」，解決雨雪、風沙、嚴寒等惡劣條件下官兵艙外活動不便的難題。

新型摺疊保温方艙設計新穎、便於組裝，不需大型機械設備輔助，單個方艙可通過人工展開，20分鐘內即可完成搭建，利於部隊快速入駐和轉移。

新疆軍區裝備新型保温方艙（點擊瀏覽大圖）：

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中印邊境局勢緊張依舊，寒冬來臨之際，兩軍均在邊境加強戰備部署及後勤保障。據中國軍方11月中旬報道，駐紮在喀什崑崙山的新疆軍區邊防部隊，日前已裝備新一代可拆裝式自供能保温方艙。方艙內温度可達20度，24小時熱水供應，室內設有體能訓練場、文體活動室、車庫，以及高原蔬菜工廠等。

美國《防務新聞》近期報道，印度陸軍高級軍透露印軍正準備今年冬天在拉達克東部印度實控線沿線部署大量部隊、武器和後勤裝備。還計劃使用蜂群無人機作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4,500米以上地區無法執行任務的缺陷。

報道稱，印度陸軍目前已經在拉達克地區部署了五萬餘名士兵以及榴彈炮、主戰坦克、阿卡什防空系統、皮納卡多管火箭炮和步兵戰車等重型武器裝備。

印軍事後勤專家表示，印軍正在進行冬儲，包括口糧、工程機械、醫療用品、武器彈藥、冬款軍服和適合高原極寒氣候的作戰車輛。印專家指出，需要為每個士兵儲備80種物資，包括大量煤油、柴油和汽油，這些物資將為部隊供暖，為車輛提供燃料。整個冬天，印度邊境部隊大約需要50萬噸物資。