印度總理莫迪Twitter帳戶遭盜用　網民聲稱中國發動網絡戰爭

印度總理辦公室12月12日早上表示，總理莫迪（Narendra Modi）的個人Twitter帳戶一度遭人盜用，分享了一個有關比特幣（Bitcoin）的鏈接。有印度網友將此事與印度國防參謀長墜機一事關聯到一起，並暗指這都是中國在背後策動的陰謀。
莫迪的辦公室12日早上在Twitter發文表示，帳戶現時已經恢復正常及安全，暫時未知帳戶被盜用多久，呼籲用戶暫時忽略被盜期間的帳戶帖文，而有關帖文現已被刪除。
The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021
In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.
據報道，莫迪帳號被盜用期間發布的帖文寫道：「印度已正式採用比特幣作為法定貨幣。政府已經購買了500個比特幣，並將發給全國居民。今天，未來已經來臨。」
Twitter表示，知悉莫迪帳戶被盜後，已經即時採取必要措施保護帳戶安全，公司初步調查後，未發現有其他帳戶受到影響。
莫迪的個人Twitter帳戶有7300萬名追隨者，2020年9月也曾遭黑客入侵，並發文要求支持者通過加密貨幣捐款給一個救濟基金。
有印度網友在議論該事件時，將此事與印度國防參謀長墜機一事關聯到一起，並牽扯到中國上：「中國似乎已經對我們發起了網絡戰爭。我們已經失去了我們的國防參謀長，現在總理的Twitter帳戶又被入侵。這不是一個好信號。」
又有印度網友表示：「發生了什麼？載有國防參謀長的直升機墜毀，然後總理的Twitter帳戶被入侵？下一步是什麼？中國人要在我們的議會裡播放國歌嗎？」