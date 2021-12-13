印度總理莫迪Twitter帳戶遭盜用　網民聲稱中國發動網絡戰爭

印度總理辦公室12月12日早上表示，總理莫迪（Narendra Modi）的個人Twitter帳戶一度遭人盜用，分享了一個有關比特幣（Bitcoin）的鏈接。有印度網友將此事與印度國防參謀長墜機一事關聯到一起，並暗指這都是中國在背後策動的陰謀。



莫迪的辦公室12日早上在Twitter發文表示，帳戶現時已經恢復正常及安全，暫時未知帳戶被盜用多久，呼籲用戶暫時忽略被盜期間的帳戶帖文，而有關帖文現已被刪除。

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. — PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

據報道，莫迪帳號被盜用期間發布的帖文寫道：「印度已正式採用比特幣作為法定貨幣。政府已經購買了500個比特幣，並將發給全國居民。今天，未來已經來臨。」

Twitter表示，知悉莫迪帳戶被盜後，已經即時採取必要措施保護帳戶安全，公司初步調查後，未發現有其他帳戶受到影響。

莫迪的個人Twitter帳戶有7300萬名追隨者，2020年9月也曾遭黑客入侵，並發文要求支持者通過加密貨幣捐款給一個救濟基金。

有印度網友在議論該事件時，將此事與印度國防參謀長墜機一事關聯到一起，並牽扯到中國上：「中國似乎已經對我們發起了網絡戰爭。我們已經失去了我們的國防參謀長，現在總理的Twitter帳戶又被入侵。這不是一個好信號。」

又有印度網友表示：「發生了什麼？載有國防參謀長的直升機墜毀，然後總理的Twitter帳戶被入侵？下一步是什麼？中國人要在我們的議會裡播放國歌嗎？」