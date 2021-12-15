台商稱新疆廠房被拆除損失破千萬　國台辦稱「多次溝通未果」

根據台灣媒體報道，台商王金泉稱其在新疆廠房被當地政府無預警拆除，損失達千萬人民幣。

陸委會則稱若涉及兩岸相關協議，會通過協議窗口協助台商。對此，國台辦12月15日回應指出，該台商所說情況與事實不符，稱其未依照合法程序申請廠房用地，多次溝通未果的情況下，「依法依規拆除違規建築」。



台商王金泉12月5日向台灣副總統賴清德陳情，自己在新疆的廠房遭無預警拆除，損失超過台幣5000萬（約合港幣1782萬）。陸委會副主委邱垂正回應指出，將視個案內容透過陸委會和海基會的協議窗口反映，會盡最大努力協助台商。目前還未收到個案反映，收到後會盡快處理。

對此，國台辦發言人馬曉光回應提到「大陸歷來高度重視依法依規保護廣大台胞台企的合法權益。經核實，王金泉所說情況與事實不符。」

陸委會發言人邱垂正。（楊家鑫攝）

馬曉光共澄清三點。他指出1998年3月，大陸居民尚曉梅（現王金泉妻子）在新疆克拉瑪依申請用地未按協議用作種植、養殖，而是違規用於出租、施工駐地經營等，存在嚴重安全和消防隱患。二是未辦理合法土地審批手續。

第三點則是在2018年9月，尚曉梅與台灣居民王金泉登記結婚後，繼續違規使用該土地。馬曉光表示，主管部門為消除安全和消防隱患，在多次與尚曉梅溝通未果後，依法依規拆除違規建築。他提到，「我們希望當事人積極配合當地政府依法依規妥善處理好後續各項事宜，共同維護各當事方的合法權益」。