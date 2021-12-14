新疆自治區公布恐怖襲擊片段　縱火、開槍、開車碾壓等畫面首曝光

日前新疆自治區政府再度釋出多段暴恐案錄像視頻，其中多數案件現場畫面係首次披露。



據官方央視新聞報道，12月13日，新疆維吾爾自治區召開涉疆問題新聞發布會，公布多段暴恐案視頻，其中多數案件現場畫面係首次披露。

披露的畫面中，恐怖分子當街縱火、開槍、開車衝撞碾壓，人群慌亂逃開，街道一片混亂。

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新疆自治區政府新聞發言人徐貴相稱，據不完全統計，自1990年至2016年底，「三股勢力」在新疆等地共製造了數千起暴力恐怖案（事）件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職，財產損失無法估算。

徐貴相表示，近來，美西方反華勢力將新疆依法打擊恐怖主義、極端主義，保障各族群眾生存權、發展權等基本人權的正義之舉，惡毒地貼上「種族滅絕」標籤，性質極其惡劣。

徐貴相在發布會上公布，過去五年，新疆地區生產總值由9,306.88億元增加到13,797.58億元，城鄉居民人均可支配收入分別達到34,838元和14,056元。2020年底，全疆現行標準下306.49萬農村貧困人口全面脱貧、3,666個貧困村全部退出、35個貧困縣全部摘帽，千年絕對貧困問題得到歷史性解決。

中方此前公開發生在新疆、雲南等地襲擊事件的畫面（請點擊大圖瀏覽）：