中山大學推出身體乳液？商品涉擅用大學名稱　校方稱「沒聽過」

內地近日有網民發現，一款打着「中山大學」等高等院校旗號的身體乳液，登上電商平台的評價排行榜榜首。作為全國重點大學，出了這樣一款廣受好評的護膚品，為何從不見中山大學宣傳？

對此，中山大學官方電話的接線人員向《中新網》表示，沒有聽說過、不清楚電商平台售賣標稱為「中山大學」化妝品一事。



這款引起關注的商品在介紹頁面寫着：「全新一代」中山大學身體乳，根據市場調研消費者的需求，中山大學醫藥中心研發聯合中山大學出品。不過，在中山大學官網搜索中山大學醫藥中心，並沒有相關機構。店家被問及能否提供中山大學研發的相關證明時，也僅回答「保證正品」。

同樣標識的產品還包括眼部豐盈原液、類蛇毒肽煥顏眼霜、水楊酸洗面乳、美白淡斑面膜、多肽立體修護凍乾粉組合等。在這些商品包裝上，「中山大學」四個大字的下面又標註了「廣州中大生化科技有限公司和廣州楚業科技有限公司聯合出品」，「中山大學化學工程與技術學院提供技術支持」。

對此，廣州楚業科技有限公司張姓負責人表示，「中大生化科技有限公司，它的母公司就是中山大學，這一個中大生化是產業單位，是校企，我們是技術聯合的。」

不過，提供「技術支持」的中山大學化學工程與技術學院，其工作人員卻表示：「我們也有在一些媒體平台上看到過這些東西，學校層面好像要出面走法人途徑去解決這些問題，我們是完全不清楚這個事情，學院是完全不知道的。」而中山大學校方電話的接線人員則表示，沒有聽說過、不清楚電商平台售賣標稱為「中山大學」化妝品一事。

品牌搖身變為其他院校

不只是中山大學，標稱為南方醫科大學、暨南大學等旗號的護膚品，也在電商平台銷售火爆。一間網店售賣的眼霜，在進行包裝換新時，直接將品牌名由「中山大學」更換成「南方醫科大學」。一位消費者在商品評價中稱，「雙十一還掛中山大學的牌子，現在就換成南方科技大學了……請問貴店產品是跟多少高校合作了？」客服則表示：「是由南方科技大學研究所研發的一款多效眼霜。」

另一間網店售賣的「中山大學」潔面乳，在進行包裝升級時，則將「中山大學」更換成「中大生化」，並提到，因教育部規定不能在包裝上標有大學名稱，故積極響應升級外包裝規格。

若在中山大學等不知情的情況下，商家擅自使用其名稱，是否構成侵權行為？北京雲通律師事務所主任閆兵表示，這種做法或侵害了學校的名譽權和名稱權，若還涉及虛假宣傳或擴大宣傳，或還構成欺詐消費者。至於將品牌名稱改為「中大生化」，如果在宣傳時仍使用「中山大學」名稱，就還是可能構成廣告違法。