中山大學學生會長被開除學籍　造謠女同學約炮兼PS裸照十多人受害

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-19 10:25

廣州著名學府中山大學近日通報對一名學生給予開除學籍處分，理由是他在朋友圈捏造事實誹謗他人，使當事人名譽受損害。 據了解，涉事學生是中山大學國際關係學院學生會主席趙某晨，他對十多名女同學造謠長達半年，宣稱對方是「母狗」、多個院系更是變成了「雞院」和「淫窩」。

事緣網上流傳一篇針對趙某晨的控訴文章《當「我們」作為「母狗」出現在朋友圈》，作者稱趙某晨用十多名女同學的照片和頭像，偽造大量所謂約炮聊天記錄及裸照，並將之發送給女朋友、好朋友、同學、舍友。作者在文章中提到，部分受害女學生，尤其被惡意改圖的人，均曾經在不同時期被趙某晨追求或騷擾過，甚至是明知她們有男朋友的情況下公然「撬牆腳」。

文章指，雖然其中15名受害人已於本月初報警，趙某晨隨後亦被警方予以行政拘留三日的處罰，卻從沒有公開道歉，校方亦沒有公開通報處理。文章要求需要造謠和誣告行為能有對等處理，盡最大可能消除對受害者的影響。

趙某晨事後被警方予以行政拘留三日的處罰。（文學城新聞頻道）

上述文章在網上引來強烈反響，中山大學其後就在周五（17日）晚上通報針對趙某晨的開除學籍處分。中山大學強調，將一如既往維護風清氣正的校風，絕不包庇縱容違法犯罪行為，打造清朗的校園環境。