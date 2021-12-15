新冠肺炎｜全國公立醫院核酸檢測再降價　多人混檢甚至10元以下

官方傳媒報道，國家醫保局早前已啟動第三輪新冠病毒核酸檢測價格全國聯動調整，自周三（15日），全國所有公立醫院單人單檢核酸檢測價格都降到40元（人民幣．下同），或者更低。



報道指出，新冠病毒核酸檢測作為防控工作的重要手段，是百姓工作、學習和出行安全的重要保障。新冠肺炎疫情發生以來，國家醫保局動態開展公立醫院核酸檢測定價、試劑盒集中採購等工作，不斷將核酸檢測價格導入合理區間，確保當前疫情防控模式在經濟上的可持續性。

按照最新出台的規定，目前單人單檢價格不高於40元，多人混檢每人不高於10元。全國所有省區市在周三（15日）都完成價格調整，上海、浙江等19個省份單人單管價格降至40元，北京、廣東等12個省份價格甚至低於40元。

報道又提到，核酸檢測從最初的索價幾百元，到現在幾十元甚至不到10元就可以進行，降價關鍵與耗材價格、醫療服務成本及檢測儀器成本有關。國家醫療保障局醫藥價格和招標採購司司長丁一磊受訪稱，核酸檢測價格中包含醫療服務和耗材的成本。疫情初期，各地新冠病毒核酸檢測能力從無到有，一度存在試劑盒緊缺、排隊待檢等困難局面，試劑盒價格由生產經營企業自主確定，一度超過每個200元，加上檢測技術服務，檢測價格達到每人260元以上。

但隨著檢測試劑盒生產廠家的增多，供給形勢趨緩，各地陸續將新冠病毒核酸檢測專用試劑盒納入平台採購範圍，令價格從每個接近200元，降到目前10元左右。此外，經過兩年來疫情常態化防控，衛生部門包括醫療機構在不斷完善內部流程，提高工作效率，人工成本得以降下來。同時，一些檢測的儀器，通過更大規模檢測以後，也攤薄成本。