王力宏與結婚8年妻子離婚　婆媳問題成台灣名人婚姻死穴？

台灣金曲歌王王力宏與老婆李靚蕾12月15日爆出離婚消息。王力宏證實已提出離婚申請，但強調他與李靚蕾永遠會是一家人。據台灣媒體報道，婆媳問題恐是他們婚姻關係破裂的原因，並稱兩人在結婚初期，王家人就已不喜歡李靚蕾。



此前，3月傳出婚變的日本乒乓球天后福原愛與台灣乒乓球選手江宏傑婚姻破裂因素之一也是婆媳問題。再往前推至2017年，台灣女星小嫻和籃球選手何守正婚變，小嫻與何家人間的糾紛也引發輿論關注，婆媳問題成為難解的題。



台灣名人婚姻 婆媳問題頻頻「卡關」

12月15日王力宏證實離婚消息，他在聲明中未提及離婚原因，僅寫道「這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。」他表示，雖然已提出申請，「但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

消息一出，台灣媒體揣測離婚原因與婆媳問題有關。綜合台媒報道，李靚蕾在2016年生完第二胎後，兩人就有離婚打算，但李靚蕾又懷上第三胎，只好暫緩。爆料指出婆媳關係應是最大問題。李靚蕾和王力宏媽媽一樣都較強勢，過去打理王力宏經紀和財務的是王媽媽現在是李靚蕾，兩人關係恐因此生變。

3月，福原愛和江宏傑傳出婚變，其中一個原因是江宏傑的媽媽會對她言語暴力，曾說出「你是我們家的金雞母」「日本人特有的奉承話」等，讓福原愛十分難過，婆媳問題得到許多網民聲援。

再早之前，小嫻因先天身體狀況無法懷孕而與台灣籃球選手何守正婚變，但因何守正姊姊不滿輿論偏向小嫻，小嫻與何守正媽媽、姊姊的相處問題也被爆出，何守正姐姐更稱自己的媽媽是「全台灣最無婆婆尊嚴的人」、「到老無法抱孫還要煮飯洗碗侍奉明星媳婦」，也讓「婆媳問題」一再引發輿論關注。

「我的婆婆殺了我」一文在台灣引發熱議

2020年，台北市一名張姓女子疑似因長期遭受婆婆言語霸凌，在臉書發表遺言後自殺，讓許多深受婆媳問題困擾的網民感同身受，更曾在超過5,000名台灣網友在公共政策平台上提出希望訂定《姻親專法》，要求「禁止姻親以話語、行為及傳統習俗干涉婚姻雙方當事人，落實婚姻自主權及婚姻內人權」。

連署文中提到，即使到今日的婚姻，姻親（尤其公婆）的傳統觀念，大多仍把媳婦當成過戶到自己家的財產，許多婆婆更認為媳婦是「嫁」來自己家，該聽自己的話，因此「大舉施展家庭結構內的權力支配」。

不過台灣法務部回應指出，婆媳問題已經有法令規範。根據台灣現有的《家庭暴力防治法》規定，家庭成員有包含直系姻親，因此婆媳關係也在算在內，不論是精神或肢體的暴力都包含在內。