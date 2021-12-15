王力宏親證與李靚蕾離婚　傳婆媳關係不和　專家教路如何打破困局

台灣歌手王力宏與太太李靚蕾結婚8年，育有2女1子，過往多次被傳婚姻關係亮紅燈，主要原因涉及婆媳關係。今日（15日）王力宏在其facebook證實，與太太李靚蕾已決定分開生活，已提出申請離婚。外界有傳李靚蕾與奶奶不和，導致兩人離婚。「婆媳關係」是萬年不解的問題，有研究調查指出已婚女性認為理想的婆媳「安全距離」， 專家指想婚姻關係好，丈夫及婆媳要咁做...



王力宏今日下午2時多於Facebook發文證實與太太李靚蕾離婚，指二人對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活，他說:「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

王力宏今日下午2時46分於Facebook發文證實與太太李靚蕾離婚。(王力宏Wang Leehom Facebook截圖)

據當地消息指王力宏與太太李靚蕾在結婚初期，王家人已不喜歡她，早已有離婚念頭，惟李靚蕾陸續誕下兩女一子，離婚才延至近期處理；而王力宏及所屬唱片公司至未有對離婚一事作出回應。

王力宏和李靚蕾2013年在美國結婚，11月時王力宏突然在微博宣布二人已經登記完婚，震驚娛樂圈，2人否認奉子成婚，而不久後他宣布太太懷有身孕，結婚8年，李靚蕾為王力宏分別誕下7與5歲女兒及3歲細仔。

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二人婚後不時在社交平台上放閃發相曬恩愛，也喜歡曬一家5口外出遊玩照片，惟2019年起已甚少有同框畫面，直至今年6月有媒體報導傳出二人婚變，但遭到王力宏團隊否認。據報指王力宏婚前的財務和經紀事務由王媽媽一手包辦，而王力宏出道26年累積逾30億元身家，婚後改由李靚蕾打理，是引致婆媳之間不和的主因。

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婆媳保持安全距離

現實生活中，也會遇上婆媳關係勢成水火的局面，日本不動產資訊服務公司「athome」找到了620名來自日本關西及關東地區、25至49歲的已婚女性，填寫她們認為理想的婆媳距離。有人一口氣填了「一萬公里」，相當於環繞4分1個地球、由東京到美國芝加哥的距離。調查已婚女性認為理想的婆媳「安全距離」，發現竟長達70公里，以行車距離計算的話，當奶奶住在西貢，新抱便要住到大澳去了。

主因之一是期望有落差

香港家庭福利會（家福會）註冊社工鄧瑨瑜（Iris）曾分享，指婆媳關係變差的原因主要是彼此的期望有落差。她建議，當遇上衝突時，先冷靜自己的情緒，再嘗試從對方的角度出發。有時間，解決的辦法未必能滿足雙方的期望，但仍可「一人退一步」，讓關係變得較和諧。

而夾在中間的丈夫，也可以充當「和事佬」的角色，多為雙方溝通和「講好說話」，舒緩婆媳之間的緊張關係。

按圖看處理婆媳關係改善方法