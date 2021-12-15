遼寧朝陽市政法委副書記墮樓亡　警方排除他殺

據遼寧省朝陽市委政法委周二（14日）公布，該市雙塔區恆屹家園一男子周一（13日）墮樓身亡，警方接報後赴現場處置，經核實墮樓者為朝陽市委政法委副書記叢志鴻；警方已確認死者為墮樓身亡，排除他殺。



官方履歷顯示，叢志鴻，1974年1月出生，遼寧省朝陽市人，1997年12月工作，一直在朝陽市公安系統任職，刑警出身，曾先後在朝陽市公安局雙塔分局、光明分局、北塔分局以及禁毒支隊工作。2019年9月，叢志鴻任遼寧省建平縣副縣長、縣公安局黨委書記、局長。記者從建平縣政府官方網站瞭解到，叢志鴻負責公安、司法行政等方面工作，分管公安局、司法局、消防救援大隊。

今年5月，叢志鴻以朝陽市委政法委副書記的職務，參加了朝陽中院政法隊伍教育整頓專題民主生活會。

12月13日，自稱曾與叢志鴻共過事的知情人士透露，叢志鴻是在其舊房子中墮樓。該人士稱，叢志鴻是最近幾年突擊提拔重用的，「挺好的一個人」。

內媒《上游新聞》從朝陽市公安局負責人處獲悉，事發後，警方已介入調查，提取足跡、走訪調查、調取周邊視頻等。根據調查結果，叢志鴻為墮樓身亡，係一起意外事件，排除他殺。目前相關調查已基本結束，結論已向相關部門以及其親屬報告，暫無其他疑議。