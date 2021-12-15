內地人口淨增長創59年新低　國家統計局：勞動力仍豐富且素質提高

國務院新聞辦公室周三（15日）舉行新聞發布會，介紹2021年11月份國民經濟運行情況。

對於2020年與2019年相比，全國人口淨增長204萬人，創下了1962年以來的新低，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，從目前的數據來看，中國勞動力資源仍然比較豐富，整體素質也在提高。



付凌暉指，根據第七次全國人口普查的數據來看，2020年的16歲至59歲勞動年齡人口為8.8億人，規模還是比較大。每年出生人口1000多萬，人口的總量規模還是比較大。勞動力整體素質方面，知識素質、文化素質和身體素質都在改善。在2020年，16歲至59歲勞動年齡人口平均受教育年限10.75年，比上次普查結果明顯提高。大專及以上受教育程度人口占比達到23.61%。

從身體條件來看，2019年中國人均預期壽命達到77.3歲，比2010年提高了2.47歲。健康水平的提高、文化素質的提高，對於改善勞動力的供應有重要的作用。

付凌暉亦提到，中國的少兒人口的比重也在提升。第七次全國人口普查的數據顯示，0歲至14歲的少兒人口比重比2010年上升了1.35個百分點。目前三孩生育政策以及配套措施也有利於人口年齡結構的改善，促進人口的長期均衡發展。

付凌暉強調，從上述情況來看，中國勞動力無論是在總量上還是勞動力素質上，都有巨大的有利條件。更要看到的是，中國過去依靠大量低成本的勞動力投入促進經濟增長。從未來來看，中國要更多地轉向提高技術，通過技術進步來促進經濟增長。隨著人口素質的提高，特別是具有高素質勞動力供給的增加，中國未來的發展還是具有很好的保障。