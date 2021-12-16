港識深事｜報告指10至20年後　深圳老齡化或現加速發展趨勢

深圳市社會科學院與社會科學文獻出版社近日共同發布《深圳藍皮書：深圳社會治理與發展報告（2021）》，據分析，深圳市人口發展和人口治理呈現5大新趨勢和新特點，其中提及10至20年後，該市老齡化可能會出現加速發展的趨勢。



5大新趨勢和新特點分別為人口增長壓力趨緩，戶籍人口增長速度仍會高於非戶籍人口；人口素質快速提升，人口紅利與人才紅利並存；人口老齡化趨勢加大，人口生育意願有減退趨勢；人口向原特區外轉移，多中心發展格局進一步完善；人口對公共服務帶來的壓力較大，急需更加重視全口徑人口的市民化待遇

藍皮書指出，早年，深圳重點支持對技能人才的落戶，2017年，新的入戶政策進一步放寬了條件，35歲以下全日制大專學歷以上並且在深圳工作有社保的市民可以直接入戶，導致深圳戶籍人口從2010年的251.03萬人增至2019年的494.78萬人，十年內增幅達97.10%。不過今年，深圳市起草《深圳市居住社保積分入戶辦法（徵求意見稿）》，其對入戶政策作出調整，如將在深圳合法穩定居住、就業的基本年限從5年調整到10年等，入戶門檻有所提升，但與北京、上海等相比還處於相對較低水平，故戶籍人口增長速度高於非戶籍人口的趨勢料不會改變。

然後，當地人口素質近年提升，其主要受三方面因素影響，包括經濟社會的高質量發展；超常規地建設大學，使得在校大學生數量不斷增長；大規模的人才引進政策。當前該市處於人口紅利和人才紅利並存的發展階段，從人口年齡結構看，人口平均年齡仍然較小，勞動年齡人口比例較高，撫養比特別是老年撫養比較低；從人口結構看，人口素質提升較快，還處於加速期。

雖然人口素質近年提升，但報告指出，深圳市老齡化有加大趨勢。（視覺中國）

不過，深圳市老齡化有加大趨勢，從2000年到2020年，60歲及以上老年人口佔人口比重的增長幅度為72.9%，其中福田區、羅湖區、南山區和鹽田區等原特區內地區已接近老齡化社會水平，尤其是10至20年後，深圳市老齡化可能會出現加速發展的趨勢。同時，全面「兩孩」政策已實施5年多，深圳市70後與80後群體生育意願已充分釋放，目前生育率有下降趨勢；而深圳市社會科學院在2019年的調查中發現，深圳市90後與00後生育二孩的意願較低。

而從過去十年的人口變動情況看，深圳市的人口增長主要集中在原特區外地區。相比2010年，龍崗區、寶安區、龍華區、南山區和光明區分別增長了209.46萬人、183.76萬人、114.94萬人、70.75萬人和61.44萬人，當中除南山區外其他均是原特區外地區。至於原特區內4個區佔全市人口的比例，從2010年的33.95%降至26.81%。分析認為，本世紀以來，深圳市逐步進入多中心發展階段，除了「福田-羅湖中心」外，南山前海中心逐步成為深圳市的「雙中心」之一。

最後，總面積不足2000平方公里的深圳市，卻容納近1800萬常住人口對，由於土地資源緊張，深圳市人口與教育、醫療、公共交通等公共服務資源的供需矛盾越來越突出。在加強戶籍制度改革，不斷提升戶籍人口比例的同時，深圳市要高度重視提升全口徑人口的市民化待遇，逐步消除戶籍人口與非戶籍人口在入學、養老保險、醫療保險、公共就業服務等方面的差距。