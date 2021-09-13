全國149市進入深度老齡化　與人口流失、計劃生育政策有關？

內地人口老化問題嚴重，中央年中出台三孩政策，希望解決老齡化問題。然而，全國有149市已進入深度老齡化，其中11個城市進入超老齡化階段，主要集中在蘇中地區、四川、遼寧和內蒙古。

對於為何會集中在上述幾個省份，有專家分析稱，其實與過去計劃生育執行較嚴格、獨生子女佔比較高有關。此外，不少年輕人離開家鄉工作生活，亦是導致上述省份的老齡化程度增高的其中一個因素。



專家分析稱，老齡化與過去計劃生育執行較嚴格、獨生子女佔比較高有關。（新華社）

《第一財經》報道，按照國際通行劃分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比超過7%，就意味進入老齡化；達到14%，為深度老齡化；超過20%，則進入超老齡化社會。根據第七次全國人口普查（下稱七普）數據，目前全國有149市已經進入深度老齡化，其中有11個城市進入超老齡化階段，包括南通、資陽、泰州、自貢、烏蘭察布、南充、撫順、德陽、內江、眉山和丹東。

其中，位列榜首的南通，當地65歲及以上人口占比達22.67%，成為內地老齡化程度最深的城市。從南通各區縣來看，中心城區和開發區因吸引不少勞動力人口流入，總體的老齡化程度較低，其中崇川區65歲及以上人口占比僅為13.71%，開發區為10.23%。不過，南通其他區縣均已超過14%的深度老齡化標準，例如如東縣65歲及以上人口比例為29.98%，啟東市為25.98%，海安市為24.84%。

《江蘇省2018年老年人口信息和老齡事業發展狀況報告》顯示，截至2018年底，南通市百歲老人共1321人，佔全省總數的22%。事實上，南通的老齡化程度高，與過去當地的計劃生育執行較為嚴格有關。受政策影響，南通的獨生子女佔比較高，繼而令當地的人口出生率低，低出生率慣性一直延續至今。據2019年南通統計公報，全市人口出生率5.85%，人口自然增長率-2.75%。七普數據顯示，南通0~14歲人口占比為10.9%，比全國平均水平低了7個百分點。

第七次全國人口普查數據顯示，目前全國已有149市進入深度老齡化。（新華社）

蘇中地區之外，四川和遼寧的超老齡化城市也較多。其中，四川資陽市65歲及以上人口占比達22.62%，僅次於江蘇南通，位居第二。根據七普數據，2020年資陽全市常住人口為230萬人，與10年前相比減少28.5萬，其中15至59歲常住人口的比重減少7.18個百分點，60歲及以上常住人口的比重增加8.47個百分點，65歲及以上常住人口的比重增加9.23個百分點。

除了資陽，四川自貢、南充、德陽、內江、眉山都已經進入超老齡化社會，遂寧、巴中、廣安、樂山的65歲及以上人口占比都超過19%。隨着經濟快速發展，四川的大多數地市人口大量流入省會成都，可見勞動人口減少是地市老齡化程度大幅提高的重要因素。10年來，成都常住人口增加581.89萬人，增量在全國所有城市中，僅次於深圳和廣州，位列第三。

遼寧同樣是超老齡化城市較為集中的地區。其中，撫順市65歲及以上人口占比達到了20.27%，位居全國第七。與四川不同的是，雖然遼寧的普通地級市的人口有不少都流入副省級城市瀋陽和大連，但兩市的老齡化程度也不低，其中，大連65歲及以上人口占比高達16.87%，瀋陽達15.47%，均處於深度老齡化階段。

年輕人離鄉生活、工作，同樣是導致老齡化的其中一個因素。（新華社）

專家：年輕人離鄉工作令人口流失

對於蘇中地區的老齡化程度為何如此之高，中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析，蘇中和蘇北的鹽城等地老齡化程度比較高，與過去計劃生育執行較嚴格、獨生子女佔比較高有關。此外，不少年輕人流向上海、蘇州等地，亦令老齡化程度增高。

中南財經政法大學教授葉青分析，中部地區距離長三角、珠三角和京津冀更近。近年來，高鐵網絡的建設進一步縮短時空距離，另隨着中部幾個強省會近年來快速發展，就業機會多，很多地市人口向省會城市流動。因此，四川和中部人口大省的省會城市的年齡結構仍相對比較年輕。省會城市65歲及以上人口占比多在14%以下，勞動年齡人口占比仍比較高。

事實上，東北三省共36市已經全部進入深度老齡化階段。吉林大學東北亞研究院教授衣保中指出，由於近年來東北經濟下行，就業機會不多，因此年輕人口持續外流，不論有否考上大學，到東南沿海就業的人都很多，也會影響人口的年齡結構。