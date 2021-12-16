雲南瑞麗防疫「不漏一戶一人」居民須簽承諾書　違者從嚴從重處分

12月5日雲南瑞麗宣布部分地區調整為低風險，餐飲業正「有序恢復堂食」。但在疫情和緩之際，12月16日當地居民卻接到通知須簽署「瑞麗市新冠疫情動態清零個人承諾書」。



該承諾書提到關於居民須遵守當地的防疫規定，如果違反上述「承諾」，自願接受相關的黨紀、紀政「從嚴從重處分」，並強調要瑞麗居民都須簽署，「確保不漏一戶，不漏一人」。



據了解，該承諾書上共有四項規定，要求本人「鄭重承諾」，在防疫部分「嚴格遵守戴口罩、勤洗手、多通風、常消毒等疫情防控規定」「我和我的家人自覺加強自我健康監測」；在打擊邊境偷渡方面，則提到要承諾「我和我的家人絕不參與偷引帶非法出入境、走私、跨境賭博等違法犯罪活動」「若發現非法出入境人員、走私嫌疑物品、破壞邊境防控設施和相關違法犯罪活動的，立即向公安機關報告。」

該承諾書提到，若違法上述承諾自願接受相關的黨紀、紀政「從嚴從重處分」，自願放棄相關補助補貼；違反犯罪的自願承擔法律後果。承諾書採一式兩份，一份承諾人留存，一份交由組織簽訂單位，即瑞麗各區的網格員，簽字外還須按手印。

12月13日瑞麗市召開「疫情清零工作推進大會」，在會議中針對疫情清零工作強調必須堅持「外防輸入、內防反彈」。瑞麗市委書記毛曉則提到「清零不是一句口號」，必須落實在具體行動上，要求從邊境管控、社區村寨管理、衛生防疫監測等各個環節都不能有疏漏，「堅決打贏疫情清零攻堅戰」並要鐵腕重拳嚴打邊境違法犯罪活動。

對於須簽署承諾書一事，當地居民明明認為，現在還留在雲南瑞麗的居民都會努力配合政府相關清零政策，「估計沒有不想簽署的，因為我們都想早日把疫情控制住，全面復工復產復課，這樣我們才有收入。」從事翡翠鑲嵌生意的明明提到，目前一家四口都靠積蓄過活，復工是他們現階段最大的心願。

今年11月，瑞麗的中學開始復課。明明提到，其實早在居民承諾書前，瑞麗的學校就曾就校園疫情防控要求家長簽署承諾書。她現在就真的盼著能早日清零，否則就要離開瑞麗。

據了解，受疫情影響瑞麗多次封城，許多居民紛紛選擇自費隔離七天離開。網傳瑞麗人口從「50萬降到10萬人」，但瑞麗市官員則闢謠，提到瑞麗現在仍有20萬人。而據官方人口統計數據，瑞麗市常住人口有26.76萬人。