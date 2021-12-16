中國海警釣魚島巡航　日媒：駛入「日本領海」、今年第38次

中國海警2301艦艇編隊周四（16日）在釣魚島領海內巡航，引起關注。據共同社報道，日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，16日上午10時前後，4艘中國海警船隻相繼駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近的「日本領海」，上午11時35分前後駛離相關海域，進入外側的毗連區。



共同社指出，這也是繼11月19日後再次有中國公務船駛入釣魚島海域，也是今年第38天。

此前，在11月10日，中日兩國政府就東海局勢舉行了外交部門司局長級視像會議，這是繼2021年6月後再次舉行會議，也是日本首相岸田文雄上台後的首次。中國外交部聲明稱，中方重申了在島嶼問題上的「嚴正立場」，敦促日方「不要採取可能導致局勢複雜化的行動」。

同時，中國外交部稱雙方對此次團長視像會談給予積極評價，同意繼續充分發揮海洋事務高級別磋商涉海溝通對話主渠道作用，爭取年內舉行第十三輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。

中日船隻在釣魚島海域一度發生激烈對峙（點擊大圖瀏覽）：

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當時共同社報道指，日方提到中國公務船反覆駛入釣魚島周邊領海，以及中國在日本周邊的軍事活動趨於活躍，表達了關切，並強烈要求克制。雙方確認為建立穩定關係保持溝通的重要性，同時就雙方防務部門間的海空聯絡機制討論，商定儘快開設緊急聯絡熱線。

對於中方公務船在釣魚島附近海域活動一事，中國國防部新聞局曾表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，這有着充分的歷史和法理依據。中國公務船在本國領海範圍內開展執法活動，正當合法，無可爭議，也將繼續常態化進行下去。