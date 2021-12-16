中國海警釣魚島巡航　日媒：駛入「日本領海」、今年第38次

撰文：林瑾
出版：更新：

中國海警2301艦艇編隊周四（16日）在釣魚島領海內巡航，引起關注。據共同社報道，日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，16日上午10時前後，4艘中國海警船隻相繼駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近的「日本領海」，上午11時35分前後駛離相關海域，進入外側的毗連區。

共同社指出，這也是繼11月19日後再次有中國公務船駛入釣魚島海域，也是今年第38天。

此前，在11月10日，中日兩國政府就東海局勢舉行了外交部門司局長級視像會議，這是繼2021年6月後再次舉行會議，也是日本首相岸田文雄上台後的首次。中國外交部聲明稱，中方重申了在島嶼問題上的「嚴正立場」，敦促日方「不要採取可能導致局勢複雜化的行動」。

同時，中國外交部稱雙方對此次團長視像會談給予積極評價，同意繼續充分發揮海洋事務高級別磋商涉海溝通對話主渠道作用，爭取年內舉行第十三輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。

中日船隻在釣魚島海域一度發生激烈對峙（點擊大圖瀏覽）：

+6

當時共同社報道指，日方提到中國公務船反覆駛入釣魚島周邊領海，以及中國在日本周邊的軍事活動趨於活躍，表達了關切，並強烈要求克制。雙方確認為建立穩定關係保持溝通的重要性，同時就雙方防務部門間的海空聯絡機制討論，商定儘快開設緊急聯絡熱線。

對於中方公務船在釣魚島附近海域活動一事，中國國防部新聞局曾表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，這有着充分的歷史和法理依據。中國公務船在本國領海範圍內開展執法活動，正當合法，無可爭議，也將繼續常態化進行下去。

林芳正與王毅通電話　日本就香港與釣魚島等議題向中國表示關切中日舉行海洋事務高級別會議　討論東海及釣魚島問題日本機構料中國經濟規模在2033年超越美國　較去年預估延遲4年
釣魚島
中日關係