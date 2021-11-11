中日舉行海洋事務高級別會議　討論東海及釣魚島問題

日中兩國政府11月10日就東海局勢舉行外交部門司局長視像會議，討論東海及釣魚島（日稱尖閣諸島）局勢。這是繼6月後再次舉行的海洋事務會議，也是岸田文雄就任首相後首次。



中國外交部指出，雙方就涉海問題坦誠深入交換意見，強調全面落實近期兩國領導人通話達成的共識，把東海建設為和平、合作、友好之海。雙方確認恪守中日四點原則共識的精神，建設性管控矛盾分歧。

中方重申在釣魚島和東海有關事態問題上的嚴正立場，敦促日方切實尊重中國主權和安全關切，不要採取可能導致局勢複雜化的行動。

外交部稱雙方對此次團長視像會談給予積極評價，同意繼續充分發揮海洋事務高級別磋商涉海溝通對話主渠道作用，爭取年內舉行第十三輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。

共同社報道則指，日方提到中國公務船反覆駛入釣魚島周邊領海，以及中國在日本周邊的軍事活動趨於活躍，表達了關切，並強烈要求克制。雙方確認為建立穩定關係保持溝通的重要性，同時就雙方防務部門間的海空聯絡機制討論，商定盡快開設緊急聯絡熱線。