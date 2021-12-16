新冠肺炎｜廣州新增1宗確診個案　為當地首宗Omicron輸入個案鄰居

據廣州市衛健委通報，當地周四（16日）新增一宗新冠肺炎確診個案，為境外輸入個案的關聯個案，患者與當地首宗Omicron境外輸入個案居住在同一幢樓。



通報指，12月16日，對境外輸入確診病例參照密切接觸者管理的重點人員檢測中，發現1例關聯病例。病例為70歲女子唐某，退休人員，居住廣州越秀區華樂街天勝村65號，與12月13日境外輸入外市返穗確診病例的居所為同一幢樓。

唐某作為13日確診病例的涉疫風險人員，於12月13日當天閉環轉運至集中隔離場所進行醫學觀察。13日、14日、15日核酸檢測結果均為陰性，16日凌晨，核酸檢測結果初篩陽性，市疾控中心復核陽性，即閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離醫學觀察。經進一步檢查，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

通報指，該病例發病前已落實集中隔離管控，所涉及居住和活動場所環境採樣檢測結果均為陰性，專家評估社區傳播風險較低。

據此前報道，廣州13日發現該省首宗境外輸入Omicron陽性病例。病例為67歲男性，家住越秀區華樂街天勝村65號，11月27日從國外入境，12月13日於居家隔離期間檢出陽性，後確診為新冠肺炎普通型，目前病情穩定。對該男鼻拭子進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經確認檢出新冠病毒為Omicron變異株。