Omicron｜天津感染者為波蘭籍搭機前陰性　河南現廣州個案密接者

據路透社和美聯社報道，波蘭衛生部周二（14日）證實，上週從首都華沙飛往中國的一名波蘭籍女性，在中國被檢測出新冠病毒「Omicron」變異株陽性，是中國內地首次發現「Omicron」感染病例。

另外，河南新鄉衛輝市疫情防控指揮部辦公室周三（15日）表示，該市發現一名廣州市Omicron個案的密切接觸者。



波蘭衛生部發言人表示，一名波蘭青少年女性在中國進行的Omicron變異株檢測結果呈陽性。這名女子在醫院被隔離且沒有表現出任何感染症狀，也沒有生命危險。這名少女在12月6日離開華沙前的新冠檢測結果呈陰性，但抵達中國後的檢測結果顯示感染了Omicron，12月13日的第二次檢測再次證實感染。

發言人指，這名少女所乘坐飛機上的一名機組人員，新冠病毒檢測也呈陽性，尚不清楚是否是Omicron感染病例。據悉，波蘭尚未報告任何 「Omicron」感染案例。

Omicron來勢洶洶。（視覺中國）

另外，河南新鄉衛輝市疫情防控指揮部辦公室12月15日發文，衛輝市12月14日接上海市疾病預防控制中心協查函，該市段某某為廣東省境外輸入Omicron陽性病例的密切接觸者。段某某目前在衛輝市集中隔離點集中隔離，進行1次核酸檢測，核酸檢測結果陰性；對其家中環境、物品採樣檢測，檢測結果均為陰性。

經核查，段某某由加拿大乘AC025航班58H（與確診病例同航班），於11月27日入境上海，隔離期間檢測為陰性，12月11日解除隔離後搭高鐵返家，期間與家人接觸時均佩戴口罩，未近距離接觸其他人。