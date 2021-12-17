北京冬奧｜人員將全程閉環管理　來華14天前接種疫苗免除21天隔離

國際奧委會、國際殘奧委會和北京冬奧組近日發布北京冬奧會及冬殘奧會第二版防疫手冊，其中規定所有來華人員，至少要在14天前完成新冠疫苗的全程接種。未完成全程接種人員，必須在抵達北京後接受21天的集中隔離。



據《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊（第二版）》，「閉環管理」作為賽前賽時賽後疫情防控的重要措施，為來華涉奧人員和中國公眾安全提供了保障。《防疫手冊》稱，閉環管理是一種特殊管理方法，通過減少不必要的接觸，在保證涉奧人員和中國公眾安全的同時，完成日常工作。

《防疫手冊》明確指出，從明年1月23日至冬殘奧會結束，將實施閉環管理。（視覺中國）

《防疫手冊》明確指出，從明年1月23日至冬殘奧會結束，將實施閉環管理，以確保冬奧會的安全舉辦。閉環管理涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。在閉環內，參與者將只能在冬奧會場地間活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關活動。閉環內，所有來華涉奧人員，包括國內相關工作人員，須進行每日健康監測和核酸檢測，只能乘坐冬奧會專用車輛往返指定場所 ，包括競賽場館和簽約酒店等。所有涉奧人員在華期間都將全程實行閉環管理。

《防疫手冊》並規定，涉奧人員來華前就必須接受遠端防控。比如，來華至少14日前完成新冠疫苗全程接種；來華14日前開始，每天監測自身健康狀況，並通過「冬奧通」健康監測系統上傳。來華航班起飛前96小時內要進行兩次核酸檢測，兩次至少間隔24小時，其中一次檢測須在航班起飛前72小時內完成，任何一次檢測呈陽性將無法獲得來華許可。既往感染者還需提供額外檢測和材料。

據介紹，在北京冬奧會期間，將有2000多名運動員來華參賽，超過2.5萬人的其他利益相關方參與賽事工作，其中包括大量境外人員。