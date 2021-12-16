中俄關係｜樂玉成：習近平和普京冬奧會晤將發表重要成果文件

中國國家主席習近平12月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）視像會面時，提及兩人將在北京冬季奧運期間會晤。中國副外長樂玉成表示，兩國元首屆時會發表重要成果文件。



中國外交部網站16日發布的新聞稿指，樂玉成會見傳媒介紹普京和習近平視像會晤情況。他稱，今天的視像會晤是兩國元首8年來第37次會晤，而2022年2月、冬奧期間舉行的中俄領導人峰會是2人自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來首次面對面會晤，意義重大而特殊。

圖為12月15日中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京視像會晤後，中國外交部副部長樂玉成接受媒體採訪並介紹會晤情況。（中國外交部）

樂玉成說，普京和習近平熱切期待冬奧之約、新春之約，除發表重要成果文件外，雙方也將簽署一系列合作文件。

他表示，普京說期待出席北京冬奧開幕式，體現俄羅斯支持中國辦會和反對把體育政治化的一貫立場。

樂玉成還指，中俄關係之所以達到今天的高度，關鍵是靠兩國元首戰略引領。

樂玉成說：「這些年，兩國元首密集互動，一起坐高鐵，一起看球賽，一起過生日，留下很多友好佳話，結下深厚個人友誼。他們每次會晤都能坦誠溝通、協調立場、達成共識。習近平主席和普京總統是名副其實的好朋友、老朋友、真朋友。」