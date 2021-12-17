山西黑礦盜採煤炭致透水事故　國務院掛牌督辦市委書記市長被免職

山西孝義市西辛莊鎮杜西溝村早前因盜採煤炭資源導致透水事故，多人被困。

截至周五（17日）傍晚6時許，20名被困人員已成功升井並送醫救治，另有2名被困人員證實死亡。

孝義市同日召開全市干部大會，宣布免去市委書記趙建喜、市長楊光的職務。



目前20名被困人員已成功升井並送醫救治，另有2名被困人員證實死亡。（視覺中國）

綜合內地傳媒報道，現場位於杜西溝村東邊一處埋藏較淺的煤炭採礦點，其沒有任何開採手續，礦工都是晚上私自盜採。採礦點極為隱蔽，在「河灘里」場地開挖暗道170餘米，裝有傳送皮帶。暗道出口用鋼板覆蓋，表面上只有黃土雜草，只有出煤時才會將液壓蓋開啟。暗道盡頭建有暗堡，面積大約600平方米，設有暗立井、提升絞車、鼓風機、裝載機等設施。

事後公安機關已控制其中6名涉案人員，並全力追捕其他涉案人員。同時，國務院安委會決定對今次事故查處進行掛牌督辦，要求山西省抓緊組織調查取證、全力追捕在逃人員、依法依規追責問責；吸取教訓、舉一反三，迅速組織開展專項整治，深入排查、嚴厲打擊非法盜採行為。

礦主杜紀紅被警方發布懸賞通告。（微博）

另一方面，由於涉案礦主杜紀紅仍然在逃，孝義市公安局晚上發布懸賞通告，對提供重要線索抓獲疑犯的單位或個人視情獎勵1萬元（人民幣．下同）至5萬元，對直接抓獲疑犯的單位或個人獎勵10萬元。內地傳媒指，杜紀紅是當地村民，家境一般，原為貨車司機，或因近期煤價上漲與人合伙盜採。杜紀紅事發後不顧礦工安危當即逃離現場，令救援人員趕到後，因不清楚井下情況，一度給救援帶來很大困難。