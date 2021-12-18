莫干1號、天目1號超導量子晶片發布　浙江大學團隊自主研發

浙江大學周五（17日）在杭州發布「莫干1號」、「天目1號」超導量子晶片學術成果，象徵浙江量子科技邁上新的台階。



據介紹，莫干1號為專用量子晶片，採用全連通架構，適用於實現針對特定問題的量子模擬和量子態的精確調控，研究團隊利用其從系統對初態的記憶、量子糾纏的空間尺度等多個角度對Stark多體局域化進行了全方位的刻畫與表徵。與超級電腦的經典數值模擬不同的是，利用超導量子晶片模擬量子多體系統是一種全新的研究手段，將極大促進對複雜多體系統的研究。

至於天目1號則面向通用量子計算，採用較易擴展的近鄰連通架構，共集成36個具備更長比特壽命的超導量子比特（退相干時間約50微秒），實現了高保真度的通用量子門（受控相位門，精度優於98%）。與莫干1號相比較，天目1號具備的編程靈活度更高，可執行的量子算法種類，以及應用到的研究領域更多。

兩者的研發團隊由量子光學專家、浙江大學物理學系教授、浙江大學杭州國際科創中心量子計算創新工坊首席科學家朱詩堯領銜，該研發團隊已擁有從超導量子芯片設計、製備、封裝到測控的全棧式研發能力。朱表示，當前中國在量子信息、量子通訊的某些方面上已達世界先進水平，惟科技發展猶如跑步，「別人都在跑，就看誰跑得更快，不努力就會落後，必須加倍努力」。