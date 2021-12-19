新冠肺炎｜內地昨增44宗本土確診　東莞佔2宗廣州佔1宗

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（18日）內地新增本土確診病例44宗，本土無症狀感染者4宗。



本土確診病例方面，浙江31宗，其中紹興市25宗、寧波市6宗；陝西10宗，均在西安市；廣東3宗，其中東莞市2宗、廣州市1宗；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在浙江）。

本土無症狀感染者方面，陝西3宗，均在西安市；上海1宗，在虹口區。

據廣東衛健委，18日廣東新增本土確診病例3宗，廣州市報告1宗，在納入集中隔離觀察的密接中發現；東莞市報告2宗，均在重點人群核酸篩查中發現。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年18日表示，關於春節期間是不是就地過年的問題要基於風險研判，全國不能「一刀切」，應進行綜合分析評估，因地制宜地出台相關政策。

梁萬年強調，不能因為春節、元旦而改變本來的一些防控策略。對於高危人群，比如老年人、慢性病患者、孕婦還是倡導盡量減少不必要的出行和不必要的聚集。

梁萬年又指，現在處於疫情中高風險的區域，還有特殊區域比如口岸、邊境等地方，冬奧會、冬殘奧會舉行地區，還是要繼續保持相對嚴格的管控措施。