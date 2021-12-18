新冠肺炎｜疫情險聲稱隔離最高獲賠6000元　公司：這麼賠早倒閉了

內地的新冠肺炎疫情近期在各地出現不同程度的反彈跡象，各保險公司爭先推出「疫情險」。有的廣告還聲稱以「不到一杯奶茶」的價格，可在強制居家隔離期間獲每日200元（人民幣，下同）的津貼。惟有保險公司業務人員回應指「按廣告這麼賠，公司早倒閉了。」



據《新晚報》消息，內地多間保險公司針對，人員在疫情期間被通知居家隔離後造成的經濟損失這一情況，推出了各種「新冠疫情保險」，受到廣泛關注。

其中，「復星聯合健康保險」推出的愛無憂意外保險的廣告中，明確寫到居家隔離期間可獲每日200元的津貼，因此亦受到不少網民追捧。詳情顯示，被保險人在合同生效2日後，若出現居住地或工作所在地、旅行途徑地或目的地被國家確定為中高風險地區；以及被保險人被追蹤為密切接觸者而被防疫部門要求強制隔離等情況，可獲每日200元的強制隔離津貼，最多可保30日。

詳情還顯示，若被保險人在合同生效5日後，被確診為新冠肺炎輕型或普通型患者，可獲賠1000元；被確診為重型或危重型，則可獲賠3000元。針對保險賠付詳情，有「眾安保險」客服人員表示，居家隔離也要看情況賠付。

無獨有偶，「眾安保險」推出的新冠集中隔離津貼售價為50元起，但保險詳情中，並未提及跨省是否能生效、居家隔離是否能獲賠付等關鍵問題。在被問到「如果在非交通工具環境下，接觸到確診患者是否能生效？」，眾安保險客服人員果斷表示，「直接接觸是不在理賠範圍內的。」

至於另一間保險公司「泰康人壽」推出的泰康防疫關愛保的廣告中，亦同樣宣稱每天有200元的新冠隔離津貼險。不過，有該公司保險人員就說，「廣告是廣告啊，如果我們都按廣告上面這麽賠，那麽我們保險公司早就倒了。」