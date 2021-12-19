首款國產特效藥｜騰盛華創：能對付Omicron　在全球處於領跑位置

本月8日，騰盛華創旗下的新冠中和抗體聯合療法特效藥，獲國家藥監局應急批准使用。這是國內首個獲批的新冠中和抗體聯合療法，可降低78%的住院及死亡率。

騰盛華創行政總裁羅永慶近日表示，該款特效藥對Omicron仍然保持綜合的抗病毒活性，在全球處於領跑的位置。



該特效藥由2款藥物組成，分別是安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）。（騰盛華創）

據早前報道，該款特效藥為新冠病毒中和抗體聯合治療藥物，分別是安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198），兩款藥品聯合用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年（12—17歲，體重≥40kg）新冠病毒感染患者。

央視財經於18日播出的節目《對話》。騰盛華創行政總裁羅永慶在節目中表示，在療效方面，通過全球四大洲、六個國家、111個臨床機構收錄的847個病人的一個大型隨機雙盲對照臨床試驗來看，證明它能夠將病人的住院率、重型率和死亡率降低80%，相對於對照組來講，威力是很大的。

中國工程院院士鍾南山在節目中則表示，廣州在5月出現Delta引發的社區疫情，使用特效藥之後，從臨床醫生的觀察來看，在比較短的時間內（大概兩三天），比較高的病毒負荷降得很快。

騰盛博藥、清華大學、深圳市第三人民醫院成立合資公司騰盛華創，共同開發新冠特效藥。圖為清華大學張林琦研發團隊。（清華大學）

在對付變種病毒的效用方面，羅永慶表示，目前來看是有效的。

羅永慶又表示，現在全球已經批准4款特效藥，其中包括歐美國家的3款和國內的1款。國內這款特效藥對Omicron仍然保持綜合的抗病毒活性。海外的3款中目前至少有兩款已經宣布在對抗Omicron時大幅度下降了抗病毒的能力。所以無論是從臨床療效、安全性，還是從對抗變種病毒株的能力，以及提供9到12月保護的作用，國內這款特效藥都是處於領跑的位置。