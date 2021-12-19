立法會選舉｜港商赴蓮塘口岸投票　讚過程順暢「成件事好有效率」

改制後首場立法會選舉今日（19日）舉行，投票時間較以往縮短一小時，票站早上8時半開放，晚上10時半截止投票，其後進入點票程序。今次投票在中港三處口岸（羅湖、福田、蓮塘）分別設置票站，方便身在內地港人投票。

在內地工作的港商曹肇棆（Alan Tso），上周五（17日）到達深圳，今早到蓮塘口岸過關投票。體驗這次不一樣的投票過程後，他大讚流程順暢，「成件事好有效率、好高效」。



政府上月底公布有關立法會換屆選舉選民從內地返港投票安排的詳情。政府決定在香港／深圳邊境管制區香港一側設立投票站（管制站投票站），方便身在內地的選民返港投票，欲參與安排的選民要透過有關網上登記系統預先進行登記。

Alan長期留守在內地工作，至今已逾13年。他向《香港01》記者表示，其今晨坐大巴到蓮塘口岸投票，到達口岸時需向義工出示三證（健康碼、核酸檢測結果證明、選舉通知），檢查完畢後會獲發心型貼紙，然後與平日過關程序一樣，離開內地並入境香港關口。

他介紹，香園圍出入境管制站設有投票專區，投票後將選票放入投票箱後，就要即時離開返回内地，整個過程大約15至20分鐘，不需排隊，「簡單啲講，即係出境、入境，行去投票站，投完後出境再入返境」。

對本次以新方式投票，Alan感覺整個流程非常順暢，直言「好成功，體驗好好，成件事好有效率、好高效」。他又提到，今次到投入使用僅1年半的蓮塘口岸投票，整體感覺與另外兩個口岸都不相同，「新口岸好靚好大，同羅湖相差好遠，同福田就係升級版」。

▼政府早前公布口岸票站安排▼

