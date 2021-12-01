問英語詞彙意思選項卻皆貶低男性？華中師大投票活動引發性別對立

位於湖北武漢的華中師範大學擁有上百年的辦學歷史，然而該重點大學近日卻意外登上了熱搜，原因是在一場針對英語詞彙的微博投票活動中，被指使用了用詞不當、對男性皆帶有一定的貶義的選項。



事源日前華中師大官方微博發起投票，詢問網民「confidence man」的意思，並給出了「普信男」（指本身條件很是普通，但是又偏偏很自信的男人）、「騙子」、「自大狂」、「霸道總裁」四個選項。許多人會將confidence誤認為是confident，進而將其誤譯為「自信的男人」，不過最終答案揭曉，confidence man其實是指騙子的意思。

不過算上最終答案，幾乎每個選項都帶有一定的貶義，因此是次活動意外挑起性別對立，該校也登上了熱搜。不少網民質疑校方官方微博運營人員設置這種選項的動機，甚至有人猜測是否因為華中師大女性佔比較高，所以才以此迎合更多的女學生，從而忽略了男學生的感受。

網民點睇：

性別一換評論過萬

至於嗎，普信男就普信男唄，會掉塊肉嗎，至於這麼生氣 ​

這根本不是考慮不周的事情，成心，哪怕選擇把普信男換成自信的男人都不會這樣，官方帶頭搞事

一個國內的211大學能發出這種性別對立的微博，不管調侃的男生還是女生，我覺得都挺Low的，這不就是砸自己學校招牌嗎

現在網絡上的性別對立也太嚴重了吧……我看現實生活大家都還是挺正常的呀，至少我身邊的男生女生關係都挺融洽的，為什麼在網上大家戾氣就這麼重呀？我覺得不管男女，大家在這個社會里為了生存奮鬥就已經夠累的了，男女之間更應該互相體諒，故相幫助吧



另外，有網民發現華中師大官方微博亦曾在4月24日發布類似的英文知識分享微博，當時亦提到confidence man，但選項設置分別是「自信的人」、「騙子」、「虛張聲勢的人」，用詞被認為比較中肯。