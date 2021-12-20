中國彈射型殲15亮相　多間外媒熱議：為003航母艦載機

中國航空工業瀋陽飛機工業集團（簡稱航空工業沈飛）發布最新文章，其中一張配圖被認為是殲-15改進型，隨後有多間外媒熱議「為003航母配備的艦載機已準備好了」。



12月14日，航空工業沈飛官方微信號發布文章《年終攻堅|感謝你勇毅前行！》。其中一張照片上出現了被牽引車拖行的一架隸屬中國海軍的殲-15艦載戰鬥機，且照片上出現的殲-15艦載戰鬥機與以往型號明顯不同。

對此，有外媒評論稱，「它很可能具備彈射能力，是為003型航母同步研製的中國最新款艦載戰鬥機」，將極大提升中國航母的打擊能力。

新加坡《聯合早報》12月17日稱，該機的多處特徵與常規殲-15存在明顯不同。其中外觀上最大改進在翼尖掛架，從原先的倒L型升級為一字型。

英國《簡氏防務週刊》網站指出，「這就是中國首款能從航母上彈射起飛的艦載戰鬥機」，「這就是彈射版殲-15戰鬥機」。

印度《歐亞時報》認為，殲-15的雷達罩也有改變，意味着改進型殲-15可能換裝了先進的有源相控陣雷達（AESA）系統，從而可以發揮「霹靂-15」遠程空空導彈的的射程優勢。在不久前的珠海航展上展出的出口版「霹靂-15E」導彈的射程遠達145公里，對絕大部分空空彈都有明顯優勢，能做到「先敵發現、先敵發射、先敵命中，先敵脱離」。

因此該報道認為，「這種攜帶更先進導彈的殲-15將更為靈活和致命，讓中國航母有能力在南海和其他中國周邊的衝突地區應對美國挑戰」。

據此前美國有線電視新聞網（CNN）11月9日報道，總部位於華盛頓的一家智庫對衛星圖像的分析顯示，中國最新的003型航母可能將很快下水。

從美國著名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）提供的衛星圖像中可以看到，10月23日，中國003型航母在上海江南造船廠即將完工，最早可能於2022年2月下水。