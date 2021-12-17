中國改進型殲15首曝光　雷達與翼尖掛架變化明顯

中國航空工業瀋陽飛機工業集團（簡稱航空工業瀋飛）發布最新文章，其中一張配圖被認為是殲-15改進型，且該機在翼尖掛架、機頭IRST、雷達罩和前緣機翼等多處進行了升級。



12月14日，航空工業沈飛官方微信號發布文章《年終攻堅|感謝你勇毅前行！》。文中圖片顯示，改進型殲-15外觀上最大改進在翼尖掛架，從原先的倒L型升級為一字型。

此次改進型殲-15升級的翼尖掛架則和殲-16戰機同款，用於搭載更先進的霹靂-10格鬥彈。霹靂-10是解放軍目前最先進的格鬥彈，其總師梁曉庚曾在接受媒體採訪時表示，採用紅外成像制導的霹靂-10具有很強的反隱身戰機能力，由於使用了凝視焦平面列陣的制導方式，即使是目前最先進的隱身戰機也難逃該彈的鎖定。

新批次的改進型殲-15艦載機，除了機頭空速管取消，換裝有源相控陣雷達以外，機身許多細節也有變化，例如駕駛艙右側的空速管取消、更換新的翼尖掛架，內部的航電系統也應該進行了大幅升級。據悉，殲-15是中國自行研製的單座雙發艦載戰鬥機。

2018年5月24日，遼寧艦航母進行殲-15艦載戰鬥機夜間起降訓練，具備了晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月27日，中國人民解放軍海軍官方微博公開報道殲-15艦載機首次成功完成夜間空中夥伴加油。

此外，在2021年的珠海航展上，殲-15、「鶻鷹」戰鬥機總設計師孫聰在回答記者有關下一代艦載機的相關提問時表示，「大家不用着急，可以再等等，應該在今年，大家就能看到下一代航母艦載機的好消息了。」