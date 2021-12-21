憂中俄高超音速導彈速度太快　美大學院長：可用網絡攻擊對付

美國《國會山報》（The Hill）刊載一篇由南佛羅里達大學（University of South Florida）工程學院院長畢曉普（Robert Bishop）的文章，針對「中國高超音速導彈威脅」議題提出應對方法——「即使最複雜的技術仍由電腦晶片控制，有晶片在，那就能被黑客入侵」。



這篇刊載於12月18日的文章表示，「有針對性的網絡破壞可能會讓俄羅斯和中國『屈服』」。文章稱，在過去20年裏，美國「非常擅長」發射無人機應對隱藏在中東國家的「恐怖分子」，但在許多新出現的衝突中，無人機無法應對日益上升的威脅。

對於上文所說的威脅，文章舉例稱，中國和俄羅斯正在試驗的高超音速導彈，「導彈的速度實在太快了，以至於我們可能沒時間響應。」不過文章提出應對方法：「即使最複雜的技術仍由電腦晶片控制，只要有晶片在，那就能被黑客入侵。」

文章稱，黑客攻擊可以「不開槍就擾亂方向與解除武裝」，「我不會派人參軍，但我正在完成這項任務。一些最聰明的年輕人在我們的大學裏學習，為他們未來的職業生涯做準備。」

此前有傳媒稱中國軍方進行了高超音速武器測試，中國外交部曾兩度回應，有關試驗是一次例行的航天器試驗。

中國國防部發言人吳謙曾在11月24日的記者會上表示，美方一些人沉浸在「受迫害妄想症」中不能自拔，執意捏造根本不存在的「中國軍事威脅」，其目的無非是為自身謀求軍事領域絕對優勢、維持全球霸權尋找藉口，又指原因在於對中國的認知出現了嚴重的偏差，採取了錯誤的對華政策。