新冠肺炎｜內地增57宗本土確診陝西佔43　西安疫情外溢北京等4市

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（20日）內地新增本土確診病例57宗，本土無症狀感染者1宗。



本土確診病例方面，陝西43宗，其中西安市42宗、咸陽市1宗；浙江8宗，均在紹興市；廣東6宗，均在東莞市；含8宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在陝西）。

本土無症狀感染者方面，1宗在黑龍江黑河市。

近日，包括大慈恩寺在內的西安多個景區因疫情已陸續暫停開放。（中新社）

陝西成為新的疫情重災區，據央視報道，西安疫情已經外溢到延安、咸陽、東莞和北京4個城市。武漢大學公共衛生學院教授宇傳華表示，雖然本輪疫情的傳染源查清楚了，但是傳播鏈條還不清楚，尤其是幾條鏈條之間是如何傳播的，目前仍不清楚，所以目前已經出現了社區傳播。隨著西安全員核酸檢測，未來不排除新病例的數字還會在高位運行階段。

據早前報道，陝西官方18日召開新聞發布會，表示初步判定此次疫情為境外輸入引起。陝西已對9日至16日期間報告中的12名本土病例完成了全基因測序，所有12人的測序結果均與4日巴基斯坦伊斯蘭堡PK854入境航班報告的境外輸入病例高度同源。

此外，《澎湃新聞》報道指，西安市下轄的13個區縣中，已有臨潼區、新城區、閻良區、高陵區、碑林區、長安區、曲江新區7區發通知要求，進出小區、工作單位及公眾場所需持48小時核酸陰性證明。

孫春蘭：西安市疫情嚴峻複雜

國務院副總理孫春蘭19日晚上在西安市調研指導疫情防控工作，並在20日到疫情集中爆發地長安大學、紫郡長安北區和雁塔區隔離酒店、西安市疫情防控指揮部、疾控中心等實地考察防控措施。

孫春蘭在調研中指出，當前陝西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜。她又表示，要毫不動搖貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，堅決遏制疫情蔓延態勢。