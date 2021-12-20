首款國產特效藥對Omicron有效?　研發領隊張林琦：仍保持中和能力

本月8日，騰盛華創旗下的新冠中和抗體聯合療法特效藥，獲國家藥監局應急批准使用，成為國內首個全自主研發並證明有效的抗新冠病毒抗體特效藥。

研發團隊領軍人物、清華大學醫學院教授、全球健康與傳染病研究中心主任張林琦接受《央視新聞》訪問時，特別提到該藥對新變種病毒Omicron（奧密克戎）仍然保持中和能力。



張林琦介紹研發抗體特效藥的過程，以及其療效等等。（微博＠清華大學）

如何用藥？療效如何？

張林琦介紹，特效藥是以靜脈滴注（俗稱吊鹽水）的方式注入體內，整個過程前後40分鐘；特效藥注入體內後馬上起效，為身體提供很強的保護作用。

臨床試驗數據顯示，特效藥能夠降低高風險新冠門診患者80%的住院率和死亡率，主要作用以治療為主。同時，抗體在人體內可存留9至12個月，對預防感染有一定作用，是目前全球抗新冠病毒特效藥中最好的治療數據。

研發抗體特效藥

去年1月，在新冠肺炎疫情爆發初期，張林琦就組建團隊研製抗新冠病毒的抗體特效藥。張林琦介紹，團隊集中研究病毒表面的刺突蛋白的結構和功能，「因為這個刺突蛋白對病毒來說是非常關鍵的，像小偷進入家庭的一個鑰匙。這個門鎖實際上是我們細胞表面的另外一個蛋白，其實這個鑰匙和鎖的關係就是兩個蛋白的相互作用」。

抗體特效藥藥物基本原理抗體是人體內的天然武器。當身體被病毒感染後，體內就會產生抗體，而團隊就要找到具有中和病毒活性功能的「中和抗體」。據介紹，「中和抗體」它能精準地阻斷病毒和人體細胞結合，進而抑制病毒進入人體細胞複製和感染，在抗病毒和提高免疫的前提下，讓病人身體迅速得到恢復。

新冠病毒中和抗體聯合治療藥物，安巴韋單抗注射液和羅米司韋單抗注射液。（中新社）

篩選出兩個抗體

然而，篩選「中和抗體」的過程異常複雜，張林琦更以「大海撈針，萬里挑一」來形容。疫情爆發後，參與特效藥研發的深圳市第三人民醫院曾收治一批新冠肺炎患者，並將感染者身上的淋巴細胞產生的抗體基因測序，從成千上萬個抗體中挑出206個潛在的優秀抗體基因，送到研究團隊手上。

張林琦表示，團隊首先要將抗體的基因回溯到蛋白質，排位好後進行結合病毒表面蛋白的識別，「看每一個抗體之間結合能力怎麼樣。不僅僅要結合，還有看它能不能阻斷病毒進入人體細胞，有的抗體可能有結合能力，但不具備有阻斷能力」。

去年3月5日，團隊從206個抗體中篩選甄別出兩個對新冠病毒阻斷力非常強大的抗體。

對於為何有兩個抗體，張林琦解釋，自己和合作夥伴均從事愛滋病的研究，他們認為新冠病毒雖與愛滋病病毒並非同類，但同樣屬於以RNA作為遺傳物質的病毒，而RNA病毒的特點是容易產生突變，「所以我們覺得要真正抑制這個病毒，靠單個抗體可能不行。所以當時就做決定要挑兩個抗體，這兩個抗體必須要有結合的能力，中和的能力，協同的能力，具有組合拳的能力」。

如何應對新冠變種病毒

據了解，特效藥研發後率先在動物身上進行安全性和有效性的試驗。去年9月，該藥在國內人體的一期臨床研究結束，安全性得到認證，惟3個月首次發現了新冠病毒的變異株。張林琦憶述，「當時我們出了一身冷汗，擔憂抗體失去活性，擔憂我們組合拳的效果有很大的打折」。

他表示，去年首個變種病毒在英國出現時，研究團隊立即模仿病毒突變的方式，並對抗體結合能力、中和能力、組合能力等作出一系列評估，「每次突變我們都會走同樣的過程和路徑，去評估體外的是不是失活了，是不是兩個在一起還能發揮共同作用，都會走同樣的過程或者都會走同樣的焦慮的過程，最後活力還在，能力還在，所以信心還是逐漸增加」。

張林琦及其研究團隊成功研發出國產特效藥，已獲國家藥監局應急批准使用。（微博＠清華大學）

國產特效藥接受全球臨床試驗

去年12月，基於之前在國內進行的一期臨床研究成果，張林琦申請參加美國國立衛生研究院（NIH）主辦的臨床試驗。

他表示，當時向美國國立衛生研究院申報項目時，就展示了「組合拳」抗體在體外的優秀的高效的抑制病毒的活性，以及人體一期臨床試驗的安全性。最終，團隊以前幾名的身份得到美國國立衛生研究院的認可，直接進入國際多臨床的二期試驗，並由第三方進行臨床設計、臨床評估。

按照國際慣例，臨床試驗會將新冠患者分為兩組，一組接受特效藥的治療，另一組只是滴注安慰劑，並且嚴格按照隨機、雙盲、對照的原則，對特效藥進行國際臨床二、三期試驗，在28天內對比觀察患者的住院和死亡情況。

特效藥能否應對Omicron？

今年11月，全球各地陸續出現新冠變種病毒Omicron，目前已知該病毒發生32處刺突蛋白突變，世衛組織將其定義為第5種「值得關切的變異株」。

張林琦指出，每當有新的變異株出現，研究團隊就要再做合成、評估的過程，「我們發現組合拳其中一個抗體是保持了活性，另外一個抗體失去了一部分活性，但由於我們是組合拳，兩個抗體加在一起，仍然保持着對『奧密克戎』變異株的中和能力，所以我們對於我們抗體藥物針對新出現的病毒的抑制能力，是抱有非常大信心的」。

據早前報道，該款特效藥為新冠病毒中和抗體聯合治療藥物，分別是安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198），兩款藥品聯合用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年（12—17歲，體重≥40kg）新冠病毒感染患者。