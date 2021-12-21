新冠肺炎｜廣西外防輸入形式複雜嚴峻　中越「東興口岸」暫緩通關

內地的新冠肺炎本土疫情持續，與此同時外防輸入壓力依然存在。廣西作為中國的邊境省份之一，口岸物流及返鄉人員隨元旦、春節的來臨而增加，當局表示當地外防輸入形式複雜嚴峻。此外，廣西東興口岸周二（21日）零時起，暫緩相關人員、貨物通關。



藍天立表示，廣西面臨的疫情輸入和傳播風險加大。（廣西新聞網）

據廣西衛健委通報，東興市周一（20日）晚在例行核酸檢測中，發現1宗新冠肺炎陽性感染者，目前已對其進行隔離治療。此外，廣西20日新增3宗境外輸入確診個案，及8宗境外輸入無症狀感染者；當地現有213宗境外輸入確診個案，及87宗無症狀感染者。

廣西壯族自治區主席藍天立對此表示，元旦、春節將至，口岸物流和返鄉人員增多，再加上旅居第三國的中國公民經中越邊境口岸「曲線回國」等問題，令廣西面臨的疫情輸入和傳播風險加大。

藍天立要求，要強化打擊「三非」（即是非法入境、非法居留、非法就業人員），堵疏結合築牢外防輸入防線，公安、邊檢等部門要繼續開展打擊偷越國（邊）境專項行動，加大海上巡邏防控力度和技防能力建設，堅決阻斷海上非法入境（走私）通道，緩解非法入境給防控帶來的壓力。

藍天立又指，要強化口岸疫情防控，落實高風險崗位人員防控，嚴格人員流動管理，加強對進口冷鏈食品等風險防範，切斷境外疫情傳播鏈。要強化應急能力建設，堅持問題導向結果導向，加強應急處置、邊境地區醫療力量和邊境隔離場所建設，隨時關注、評估邊境口岸物流和人員數量，進一步健全完善邊境聯動機制。

此外，鑑於東興市防疫需要，當局決定自2021年12月21日零時起暫緩東興口岸（含邊民互市貿易區）人員、貨物通關，具體通關時間另行通知。