創全球應用先例　世界首條35千伏公里級超導電纜示範工程上海投運

由國家電網公司興建的世界首條35千伏公里級超導電纜示範工程，周三（22日）上午於上海正式投運。據國網上海電力總工程師謝偉介紹，一條35千伏超導電纜相當於傳統220千伏電纜的輸送容量，可以替代4至6條相同電壓等級傳統電纜，較以往可節省七成的地下管廊空間。



該示範工程位於徐匯商業核心區，聯結兩座220千伏變電站，總長1.2公里，額定電流2200安培，額定容量133兆伏安，採用全程排管敷設工藝，是目前世界上距離最長、輸送容量最大、全商業化運行的35千伏超導電纜輸電工程。項目自2016年啟動醞釀至全線投運，歷時5年多時間。

超導輸電屬現今電力行業最具革命性的前沿技術之一，原理是在零下196攝氏度的液氮環境中以超導材料的超導特性，致電力傳輸介質接近零電阻，電能傳輸損耗趨近零，實現低電壓等級的大容量輸電。謝偉表示，這種傳輸效能和空間經濟性上的顯著優勢，導致超導電纜非常適用於將大容量電能直接輸送到寸土寸金的城市中心區域。

據悉，上海城市電網負荷密度快速增長、通道資源緊張、電源點難以深入城市中心區域等矛盾日益凸顯，而超導電纜的落地應用有效解決窄通道大容量輸電的難題，有助消除負荷熱點地區的供電「卡脖子」現象。是次示範工程的成功投運同時開創公里級超導電纜在全球城市核心區域的應用先例，並在核心材料、技術及裝備上實現完全自主知識產權。