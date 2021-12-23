河北山海關古城禁燒柴封灶　俠客島：「一刀切」手段背離政策初心

近期，河北秦皇島市山海關區古城被指為了空氣質量數據「好看」，地方政府以口頭下令全面禁柴封灶。即使政府部門已為當地居民安裝暖氣，仍然有不少人因電費高昂等問題不予使用，選擇在家中「挨凍」，更不滿政府採取「一刀切」的手段。

《人民日報》海外版旗下自媒體「俠客島」周三（22日）發表評論文章稱，有些地方官員將心思全花在跟上級考核監測「躲貓貓」，但環保不僅是發展問題，更是民生問題，若僅僅為了政績、數字好看而「一刀切」地犧牲群眾利益，顯然是背離了政策初心。



政府部門已為古城內的居民安裝暖氣，但不少人因電費高昂不予使用，寧願在家中「挨凍」。（央廣網）

文章指出，近年生態環保已成為各級政府的重點任務，中央環保督察常態化、污染防治攻堅戰是政治任務，環保問題讓地方官員絲毫不敢鬆懈。一些地方官員卻動起歪腦筋，為了完成任務，對上搞形式主義，對下搞官僚主義，秉着「寧可錯殺一萬，不可放過一個」的剛性邏輯辦事，治污有沒有效果不好說，但絕對「立竿見影」地干擾民生，打擊企業正常生產。

文章指出，「一刀切」的做法本質上是懶政，但亦有例外。以山西夏縣吳村為例，當地村民在國家政策支持下用上生物質爐，將果樹枝、秸稈顆粒等當作燃料做飯取暖，恰好說明通過技術改造就地取材，可以做到取暖治污兩不誤，關鍵就在於地方官員在思想上重不重視，願不願意「想法子」。

山海關古城區域內禁止燒煤。（央廣網）

文章提到，國家多次強調在居民取暖問題上應「宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣」。清潔能源替代是大勢所趨，但在推廣過程中，配套措施不能少。比如不少地方政府向群眾配發電暖器，但電費遠超燒煤、燒柴的取暖成本，超出困難群眾承擔能力，政府就要考慮如何及時兌現、適度提高電費補貼，或如何協助困難戶改造房屋保溫層，提升電暖器保暖效果等問題。

同時，針對清潔能源的安全使用常識，有關部門也需及時做好宣傳和政策輔導，幫助基層更準確地掌握政策執行尺度，並進一步統籌協調事關民生保障、經濟發展的部門，達到系統性最優解。