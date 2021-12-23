解放軍「攻台先鋒」演練城市街巷清剿　台軍模擬大陸攻新竹海灘

台灣蔡英文政府向多國尋求聯盟對抗北京，使兩岸關係尤為緊張，北京方面也隨之加大在台灣周邊的軍事演習。日前，台軍被曝模擬大陸進犯海灘，進行戰車炮演練。而大陸攻台主力東部戰區也在粵東區域展開要點奪控街巷清剿演練。



大陸官媒央視周三（22日）報道，在粵東某訓練場，解放軍東部戰區第73集團軍某旅組織所屬合成部隊，重點圍繞要點奪控、街巷清剿等實戰內容，展開進攻戰鬥考核。報道稱，考核在城市作戰環境中進行。

解放軍進行城市巷戰攻防演練並非首次。此前9月25日，兩岸關係緊張之際，央視就曾公開報道，第73集團軍某旅日前組織城市巷戰演練。據當時報道，在短短近兩個月的時間裏，該旅已經組織四個波次，涵蓋近千名官兵的演訓，「強度非常大」。

城市攻防戰是現代戰爭重要形式之一，在城市中，大型裝備機動不變，作戰空間受限、進攻難、火力支援難、清剿難，易受難攻。因此城市攻防戰也被稱為「最難打的仗」。

另據台媒《自由時報》報道，台軍也在近日模擬大陸進犯海灘，展開戰車炮演練。報道稱，台灣陸軍周二（21日）在新竹坑子口靶場進行「戰車排專精訓練」，以大陸進攻新竹海灘為假象，令裝甲564旅CM11、蘭陽指揮部M60A3戰車迎敵。

今年以來兩岸關係極具惡化，美台互動更為頻繁，美國不斷介入台海局勢，台灣民進黨政權一邊向美國靠攏，一邊積極參與國際事務尋求話語權，兩岸關係敏感時刻，外界認為解放軍此舉警示台灣的意味十足。因為台海一旦發生戰事，巷戰可能是最後步驟。

此外，解放軍陸軍第73集團軍，隸屬東部戰區陸軍，是東部戰區陸軍唯一一個在台海正面的部隊，軍部駐地福建廈門，是負責對台防務的前沿部隊，如有戰事勢必為「攻台先鋒」。