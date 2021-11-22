美媒：五角大樓向台灣增兵訓練台軍　增幅明顯且發揮更多作用

台灣問題在國際社會愈加受到關注。美媒最新透露，美國防部最新透露的數據顯示，美國政府正向台灣增派軍人，「以保護美國在台機構並訓練台灣軍隊」。



美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日披露，據五角大樓負責整理軍隊數據的國防人力數據中心（Defense Manpower Data Center），美國目前有39名軍人在台，包括29名海軍陸戰隊員、5名空軍人員、3名海軍人員和2名陸軍人員。

報道稱，這一數字與6月份相比有所增加。今年6月，該辦公室的數據顯示有30名現役軍人和15名文職人員，其中包括23名海軍陸戰隊士兵。

報道指出，儘管美軍增兵數量不多，但增幅明顯，幾乎是去年的兩倍。最新數據表明，與以往為數較少的在台美軍相比，這無疑是一次大幅提升。在奧巴馬（Barack Obama）政府末期和特朗普（Donald Trump）政府早期，在台美軍約為10人，到特朗普任期結束時，這一數字翻了一番。文職人員的數量基本保持不變，大約為15人。

報道指，在台美軍的作用似乎也正在擴大：數十年來一直在悄悄進出台灣的美軍通常幫助訓練台軍使用售台的美國武器。但過去兩年中，在前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的大力遊說下，美軍開始發揮更多作用，包括訓練台軍進行陸上武裝抵抗。