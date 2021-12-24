中國印鈔造幣前董事被查謠傳涉私印2萬億元　貪腐真相或因紀念幣

對於消息指中國印鈔造幣總公司前董事陳耀明私印金額高達2萬億元（人民幣．下同）的「同號鈔」，央行中國人民銀行貨幣金銀局有關負責人此前已證實為謠言，並表明針對造謠、傳謠行為，已經向公安機關報案。

《中國新聞周刊》引述專家分析，上述謠言能夠大規模傳播，反映一般民眾缺乏金融素養，事實上要印製、發行2萬億元貨幣困難重重。同時，陳耀明涉嫌嚴重違紀違法主動投案被查的原因至今未明，不過其老搭檔數個月前亦已落馬，不排除二人是共犯，貪腐途徑可能是紀念幣。



中國印鈔造幣總公司前董事陳耀明被指私印金額高達2萬億元的「同號鈔」，央行中國人民銀行貨幣金銀局有關負責人此前已證實為謠言。（視覺中國）

報道指出，私印2萬億元「同號鈔」並不現實。招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼受訪解釋，截至今年11月，流通中貨幣（M0）餘額為8.74萬億元，如果私印2萬億元並投放到市場，市場不可能一點反應都沒有。

北京大學經濟學院教授曹和平亦表示，貨幣印制和發行是分開進行，是兩兩獨立的隔離環節。印制貨幣屬於物理過程，發行屬於渠道流通。即使貨幣印制成功，未經發行也無法使用。即使發行成功，如果市場流動性大規模增加，國家反洗錢機構會第一時間注意到。

至於陳耀明被查原因，事實上在今年7月初，已退休近3年的中國印鈔造幣總公司前總經理賀林，亦因涉嫌嚴重違紀違法落馬。賀林在中國人民銀行及中國印鈔造幣總公司工作長達29年，直至2018年被免職退休。

陳耀明被查前，已退休近3年的中國印鈔造幣總公司前總經理賀林亦因涉嫌嚴重違紀違法落馬。（視覺中國）

賀林先後歷任上海印鈔廠副廠長，中國人民銀行機關服務中心副主任、主任，中國印鈔造幣總公司黨委副書記、總經理，中國人民銀行集中採購中心主任等職務。其中在賀林擔任中國印鈔造幣總公司總經理期間，陳耀明就是副總經理，二人搭檔10年。

報道引述金融領域人士表示，紀念幣是一個可能的貪腐途徑，有關紀念幣的發行、營銷都有尋租空間。事實上，中紀委官網曾經發文《藏在金融土特產裡的權錢交易》，剖析中國印鈔造幣總公司下屬中鈔國鼎投資有限公司黨委書記、董事長龔士良受賄案。

2021年11月18日，中國人民銀行發行2022中國壬寅（虎）年金銀紀念幣一套。（視覺中國）

文章提到，紀念鈔幣成為龔士良權錢交易的籌碼，此金融的「土特產」帶有明顯的貨幣金融行業特性。從已查處的案件看，一段時期內，系統內人員對外交往會送些紀念鈔、紀念幣等，甚至存在少數人利用職務便利，倒賣大規格貴金屬紀念幣謀取私利的情況。