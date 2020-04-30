成品總值4.22億無一流入市場　粵黑警方破獲最大百元人民幣偽鈔案

廣東省及黑龍江省兩地警方聯手破獲中華人民共和國成立以來，單宗涉及數量最大偽鈔案，抓獲16名疑犯，並且現場繳獲總值4.22億元（人民幣．下同）的2005年版百元人民幣偽鈔，以及查扣大量製作偽鈔的設備及材料。 警方又指，不法分子所印製的偽鈔全部在現場被繳獲，無一流內市場。

據了解，廣東省公安廳經偵總隊在去年12月的偵查中，陸續發現一些本地涉嫌偽鈔犯罪的線索。經綜合分析確定，鄭某、劉某仔等人有從廣東前往黑龍江設工場印制偽鈔幣的重大嫌疑。黑龍江省公安廳經偵總隊其後亦展開排查，通過大量偵查走訪，並對可疑區域逐一進行排查，最終查明不法分子在牡丹江相距十幾公里的地點，分別設有印刷工場及紙張儲藏倉庫。

不法分子在牡丹江相距十幾公里的地點，分別設有印刷工場及紙張儲藏倉庫。（黑龍江公安廳）

印刷工場位於一隱蔽村落，人煙稀少，並且門前裝有有監控攝像頭，外來人員進入村落非常容易被發現。不法分子有專門裝修過印刷工場，其內部工作區和生活區相連，並安排專人定期從紙張儲藏倉庫送來相關物資，使工人不會外出。

與此同時，廣東警方進一步對本地涉案人員展開排查，並加派一名副處長帶隊長期駐點黑龍江，與當地警方聯合偵查。經兩省警方共同努力，查明不法分子共有近20人，彼此之間有相對固定的上、下層級，老闆股東、技術員、場主等角色分工明確，部分人甚至彼此並不知道對方的真實身份。

由於全案涉及廣東省及黑龍江省，兩地地理、語言習俗、氣候條件相差懸殊，加上適逢農曆新年長假及新型冠狀狀病毒肺炎疫情，兩地都是疫情較為嚴重的省份。面對諸多不利因素，經過近3個月的縝密偵查，兩地警方終查清了不法分子的身份及藏匿地點，準確鎖定印制偽鈔工場的具體位置。及至2月27日凌晨4時許，在公安部經偵局的直接組織指揮下，廣東及黑龍江警方展開統一收網行動，在黑龍江牡丹江及廣東汕尾、惠州市等地採取行動，共抓獲16名疑犯，並且在牡丹江搗毀大型印刷工場和偽鈔專用紙張儲藏倉庫，查封兩部大型偽鈔印刷機器、一套24張的偽鈔膠片及大批制假設備、原材料等。警方共在現場繳獲的2005版百元人民幣偽鈔成品總值4.22億元，又查扣6噸偽鈔專用紙張。

值得一提是，由於時值疫情期間，警方在行動後第一時間安排當地醫療衛生部門，對全部疑犯進行身體檢查和病毒檢測，確保安全後再予以羈押，並有持續進行身體狀態檢測和定期體檢。同時，警方對羈押場所進行全封閉式管理，並以視像提審的方式對疑犯進行非接觸訊問。

警方在行動中抓獲16名疑犯。（黑龍江公安廳）

經審訊，公安機關初步查明鄭某、範某洲、陳某秋和李某霞為主要股東，蔡某供、王某和王某偉為管工，劉某仔、盧某城、李某坤、陳某林、盧某明、盧某良等6人為技術員，譚某超為場主。2019年11月，不法分子在黑龍江選定印刷工場及紙張儲藏倉庫具體位置後，就在廣東深圳、汕頭等地購買印刷設備、油墨耗材、特殊紙張等，並多次通過大貨車運往黑龍江牡丹江印制偽鈔。

（綜合報道）