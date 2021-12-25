西安疫情｜男子與防疫人員口角後互毆　6人遭行政拘留

內地不時出現民眾與防疫人員衝突的消息，在近日實施全市封閉管理的陝西西安，一名男子周四（23日）上午與防疫人員衝突後互毆，事件造成6人被行政拘留。



網傳影片顯示，一名身穿銀灰色羽絨服的男子在一處屋苑門口與多名身穿白色防護服的人員衝突，期間有肢體踫撞，最後演變成激烈的互毆，一名防護人員被踹到在地。後來換成男子被圍、倒地，防護人員再對男子進行踢踹。

周五（24日），西安市公安局高新分局就事件發布警情通報指，經查，周四上午10時許，鄧某某在徐家莊村村委會院內核酸檢測現場與村工作人員吳某某發生口角後互毆，闕某等4名工作人員繼而參與毆打鄧某某。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第43條的規定，該局對結夥毆打他人的吳某某、闕某分別給予行政拘留12日並處500元（人民幣．下同）罰款，對溫某某、周某某、常某某分別給予行政拘留10日並處500元罰款；對毆打他人的鄧某某給予行政拘留5日。

西安近日本土疫情暴發，而此前已非首次出現類似衝突事件。周二（21日），有網民爆料指，在西安交通大學交大一村東門檢測點，一名女子疑因認為防疫工作給自己帶來諸多不便而與防疫人員發生爭執。

網傳片段顯示，涉事女子將口罩戴在鼻子下面，並指責防疫人員稱「你不要張牙舞爪，也不要拿疫情的事情來搞我」，防疫人員則表示「目前最大的事情，就是要對大家負責任，你也一樣」。該女子隨後更說「你給我吼什麽吼！我不是平民百姓，我在美國待了七年了」，此時一名旁邊的男子說「你待美國去，別到中國來」。

警方事後調查，最終對不遵守防控措施的女子依法行政拘留15日。