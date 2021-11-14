新冠肺炎｜對兩防疫人員拳打腳踢致多處受傷　甘肅父子獲刑

甘肅白銀市日前發生一宗涉疫情期間妨害公務案件，一名男子出入平川區某小區時拒不配合防疫並辱罵工作人員，期間用手機戳搗對方面部。之後他叫來兒子，後者更是對兩名防疫人員拳打腳踢致面部、胸部等多處受傷。該對父子妨害公務罪成，近日同遭判刑。



事發於上月27日中午，男子王保某因拒不配合出示健康碼、行程碼、出入證而被小區防疫人員攔下，詎料他隨即發難，開始辱罵防疫人員並動粗，期間一度被巡邏民警口頭訓誡。然而民警離開後，他繼續在路邊辱罵、威脅防疫人員，還自行躺倒在地，再致電兒子王玉某聲稱自己被防疫人員毆打。後者到達小區門口後，遂對兩名防疫人員拳腳相加，其中一名防疫人員的傷勢更需前往醫院治療。

平川區人民法院近日通過網絡開庭方式審理該案，認為兩名被告以暴力、威脅方法阻礙國家機關工作人員依法執行公務，均已觸犯了刑法，構成妨害公務罪，依法應予懲罰。而兩被告在他人報案後，一直在案發現場等待，無拒捕行為，且到案後如實供述自己的罪行，是自首，且自願認罪認罰，依法從輕處罰。

法院又指，被告王玉某曾因販賣毒品罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執行完畢以後，在5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，依法從重處罰。最終，兩父子雙雙妨害公務罪成，其中王玉某被判有期徒刑1年，王保某被判拘役4個月。