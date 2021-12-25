交通運輸部：2022年春運1月17日開始共40天　料客運量超過去兩年

國新辦周五（24日）舉行2021年全國交通運輸工作新聞發布會，交通運輸部新聞發言人、運輸服務司司長蔡團結會上表示，2022年春運將從1月17日開始，到2月25日結束，共40天。初步預測屆時客運量較2021年將有大幅度增長，甚至超過2020年。



蔡團結表示，預計整個2022年春運量將較去年同期增長逾倍，由於疊加北京冬奧會，之後還將召開全國兩會，春運疫情防控形勢嚴峻複雜，故2022年春運期間，統籌疫情防控、安全應急保障、路網保通保暢以及運輸服務保障壓力巨大，而交通運輸部會同國家發改委等14個部門和單位成立了春運工作專班，統籌做好春運疫情防控、運輸保障、安全監管、便民服務等各項工作。

蔡團結會上表示，2022年春運將從1月17日開始，到2月25日結束，共40天。（國新網）

就着各項工作，會上提到要努力確保疫情不因春運擴散，督促指導客運和客運場站經營者嚴格查驗旅客健康碼，及時增加進站、安檢通道，並落實交通運輸工具分區分級載客率控制、消毒通風等要求，加強在途疫情防控，特別是戴口罩以及出現發熱患者的應急處置，嚴格落實公路水運口岸入境運輸「客停貨通”政策，把牢“外防輸入」的關口；努力讓旅客出行更有序，嚴格執行重大節假日小型客車免費通行政策，強化對重要通道、重要節點通行管控，保障幹線公路暢通有序，同時倡導民眾錯峰出行，降低旅客在途聚集，保障出行有序。

還要努力讓旅客出行更安全，指導各地強化「兩客一危」和重型載貨汽車動態監管，督促客運站嚴格落實「三不進站、六不出站」制度，並指導各地交通運輸部門加強聯合執法，依法查處違法違規行為，以及優化完善突發事件應急預案，做好極端惡劣天氣下滯留旅客服務和轉運工作；努力讓旅客出行更舒心，指導各地加強客運樞紐場站、旅遊景區等重點區域運力投放和應急調度，強化城市交通與鐵路列車、民航航班的銜接協調，堅決杜絕出現旅客大面積滯留現象，同時與人社等部門的溝通協作，為集中返鄉返崗的農民工提供「點對點」運輸服務等。

最後是要確保人民群眾溫暖過節過冬，通過專班一事一辦、急事急辦、特事特辦，指導各地深入摸排用能單位能源供需和運輸保障情況，主動靠前服務，強化供需對接，同時嚴格落實分級分類交通管控，加大對疫情地區民生物資運輸保障，全力確保重要物資運輸車（船）優先通行、優先作業，並強化應急運力儲備，確保在突發情況下頂得上、不斷鍊、有保障。