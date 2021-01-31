春運2021｜前3日全國鐵路客流887萬人次　按年下降逾7成

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-31 15:03

為了加強冬季新冠肺炎防疫，內地在就地過年政策引導下，春運鐵路輸送旅客量較往年銳減。1月28日至30日，春運前3日，全國鐵路發送旅客分別為308萬、283萬和296萬人次，僅為去年同期水平的1/4左右。 中國國家鐵路集團有限公司表示，春運期間，鐵路部門加強「無接觸式」服務，努力減少疫情傳播風險。

今天（31日），春運進入第4日，全國鐵路預計發送旅客290萬人次，按年下降75%。

中國國家鐵路集團有限公司表示，在認真落實做好旅客體溫監測、引導旅客全程佩戴口罩、加強車站和列車通風消毒等預防性措施的基礎上，鐵路部門重點加強「無接觸式」服務。

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「無接觸式」服務包括：在進站乘車環節，引導絕大多數旅客使用自助閘機「一證通行」；在候車環節，組織旅客分散就坐；在乘車環節，勸導旅客減少車廂內走動、推薦旅客使用掃碼點餐、互聯網訂餐；在出站環節，引導旅客保持安全距離。

各地鐵路也分別推出加強「無接觸式」服務的措施：西安局集團公司更新140部檢票閘機功能，實現人臉識別和掃碼驗檢功能，提升自助進出站服務範圍和效率；南京南站新設智能取餐櫃，旅客提前手機下單點餐，到車站後可到智能取餐櫃取餐；吉安西站、泰和站進出站口增設具有紅外測溫、智能預警、語音交互等功能的「無接觸」測溫機械人，測溫速度和旅客通行效率大幅提高。

2021年1月25日，重慶開出的列車上張貼了疫情防控常識海報。（視覺中國）

南寧、柳州、桂林等地車站投用智能客服機，提供站內導航、查詢乘車信息、自助辦理退改簽等多種智能服務；銀川站候車室增設快遞櫃，旅客可將部分行李自助速遞回家，減輕旅途負擔，避免人員接觸。烏魯木齊局集團公司在管內各車站引導有購物需求的旅客儘量使用自助售貨機，減少售賣過程中的人員接觸。

（綜合報道）