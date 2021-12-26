新冠肺炎｜內地增158宗本土確診陝西佔157　西安疫情外溢5省6地

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（25日）內地新增本土確診病例158宗，新增本土無症狀感染者1宗。



本土確診病例方面，陝西157宗，其中西安市155宗、咸陽市2宗；廣西1宗，在防城港市。

本土無症狀感染者方面，1宗在廣西防城港市。

據內媒《健康時報》報道，西安本輪疫情已經關聯5省6地，包括陝西延安、咸陽、廣東東莞、北京通州、河南沈丘、山西運城。

25日，西安市舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，宣布新增中風險地區4個。截至目前，西安市共有高風險地區1個、中風險地區115個。

25日，雲南省文化和旅遊廳發布關於暫停開展跨省旅遊活動的緊急通知，表示因昆明市呈貢區雨花街道營盤社區藍光天驕城小區於當日由低風險地區調整為中風險地區，按照跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制的要求，即日起雲南省暫停開展跨省旅遊活動。據早前報道，24日昆明市呈貢區新增本土確診病例4宗，四人為一家人。

太原50箱越南進口涉疫火龍果售罄

山西太原疫情防控領導小組辦公室25日表示，有50箱越南進口涉疫紅心火龍果（部分貨品和外包裝新冠病毒核酸檢測陽性）流入該市。經核查，12月7日沃爾碼購物廣場長風街店購入該批涉疫火龍果後即上架銷售，到12月16日全部銷售完畢。經排查，有涉疫貨品密切接觸人員5人，核酸檢測結果均為陰性；對超市倉庫及貨架等場所環境採樣6份，核酸檢測結果均為陰性。

當局要求12月7日-16日在該店購買過涉疫火龍果的顧客主動向居住地社區報備，並進行14天自我健康檢測和2次核酸檢測。