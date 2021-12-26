美國人等不到中國產聖誕樹？　92%聖誕樹「產地」義烏的海運難題

12月26日聖誕節已經過完，但有許多人卻還等不到來自中國的聖誕樹。據了解，有世界超市之稱的浙江義烏受到海運擁堵影響，大量的聖誕產品只能堆積在倉庫，或是留在港口等待裝入貨櫃，也有些聖誕商品趕不上聖誕節，仍在海上「漂流」。美國許多家庭等不到來自中國的聖誕樹，只能「共享」聖誕樹。



內地媒體指出，有「世界超市」之稱的浙江義烏出產全球92%的聖誕樹，「撐起數十億人的夢想」。根據《彭博社》報道，中國每年出口價值61億美元的聖誕產品，其中約80%來自義烏，而在浙江義烏生產的商品中，約45%出口到美國。但今年，卻有許多聖誕樹「卡住了」。

受到海運擁堵影響，部分聖誕用品未能如期送到美國。綜合媒體報道，今年聖誕季，美國大多數聖誕樹零售商只能將價格提高 20%到30%；同時，聖誕商品在市場上出售數量顯著減少。而在中國，即使剩單商品訂單大增，但義烏聖誕用品商家們卻面臨著運輸壓力、加上原材料﹐人工成本紛紛上漲，利潤也因此下滑。

內地媒體《時代周報》採訪浙江義烏商家，他們透露，今年的聖誕商品訂單確實去年增多。但是因為全球海運運價高、艙位難定，運輸壓力很大。加上受到疫情影響，運輸清關等流程變長，直到聖誕節「還有聖誕商品在海上漂流」。

根據浙江工藝品產業協會的信息，全中國出口的聖誕商品中，約80%都來自於義烏市。（Getty）

成本上漲 一櫃難求

根據義烏購12 月 24 日發佈的《義烏購聖誕用品搜索熱度指數》，2021 年義烏市場聖誕用品的全年供應情況恢復到疫情前的 80%。義烏市聖誕用品行業協會秘書長蔡勤亮則表示，2021 年聖誕用品的銷量較去年提升了 22%。

但訂單大增並代表生意好做。今年海運的運價不只高，艙位更難定，也使得成本上升。有些商家乾脆放棄賣到海外，但在倉庫裡放著，也得面對庫存壓力。

在義烏經營聖誕商品生意的高峰坦言，「 因為運輸問題和原材料成本上漲，利潤被壓縮了，有的產品甚至沒有運出去，還在倉庫放著。」

圖為去年雙11前夕，義烏民眾出貨。（中新社）

高峰透露，最讓他頭疼的是庫存。「今年接到的有些單子，生產出來後，客戶覺得物流太貴，或者運輸週期太長，就不要了，貨品砸在我手上。」目前高峰要想辦法消化掉手上的 5,000 餘件貨品，他表示，「如果真的沒辦法，只能等明年聖誕節了」。

而生產聖誕球等聖誕商品的張瀾則透露，「雖然海外需求量很大，但運輸變成『攔路虎』，由於聖誕產品貨值不高，還不如運費，運不出去的只能在國內便宜賣掉。」

疫情加劇港口擁堵

在外貿公司工作多年的小鮑解釋，按照往年慣例，義烏的產品可以在寧波港出海，經歷 20 多天的航行後，登上洛杉磯或者三藩市等碼頭，經過清關等流程被運輸到美國的各個城市。「但現在的流程變長了，好的情況是 30 多天，更久的需要 50 多天、甚至 70 多天。」小鮑表示，耶誕節到了，但一些聖誕樹還在海上漂流。

《時代周報》引述航運資訊機構 Alphaliner 對 62 艘從亞洲出發、最後靠泊美國洛杉磯和長灘的貨輪追蹤分析，發現這些貨輪均存在不同程度的晚點。最嚴重的 7 艘貨船航行時間達到 70 天。一般而言，航行的平均天數低約40 天，最快時僅需 19 天左右。等於時間拖長將近一倍。

國際物流線上服務平台業務人員小陸透露，即使貨物到了港口，也未必能及時卸貨。他提到，因疫情推高了對各類商品的需求，大批量的集裝箱從亞洲運往世界各地，遠遠超過港口的處理能力，船舶到港卻無法卸貨。其中，美國西海岸最嚴重，許多船舶只能在港外等待靠泊。

10月20日，貨櫃堆放在美國加州洛杉磯港。（AP）

小陸提到，疫情引發的封鎖、人員管制也導致人手少、換班難，港口作業效率降低，大量空箱和重箱堆積，加劇港口擁堵。因為大量的空箱在港口堵在港口，

這引發了一系列連鎖反應。大量的空箱堵在港口無法「流轉」，造成集裝箱供不應求，歐洲的集裝箱價格甚至甚至漲到 15000 美元左右。此前，沃爾瑪、塔吉特、好市多、宜家等大型零售商，早已開始用租船買櫃的方式緩解問題。

海運忙碌、一櫃難求加上原物料和人工上漲，義烏今年的聖誕節「訂單增多、生意難做」。當地商家表示，今年聖誕季已經過去了，但過完年就得開始準備明年的聖誕季，「只希望明年恢復正常吧。」